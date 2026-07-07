Módna bohyňa v Paríži: Cardi B sa vykašľala na vulgárnu extravaganciu! Predviedla len dokonalé šaty

PARÍŽ - Cardi B vie, ako urobiť veľký vstup. Americká raperka sa v pondelok objavila na prehliadke indického návrhára Rahula Mishru počas Parížskeho týždňa haute couture a okamžite sa zaradila medzi najfotografovanejšie celebrity dňa.
Na rozdiel od svojich zvyčajných provokatívnych outfitov tentoraz Cardi B stavila na elegantný, no mimoriadne prepracovaný model v odtieňoch slonovinovej bielej a striebornej. Šaty z kolekcie Devi boli doslova umeleckým dielom. Dominantou outfitu bol priliehavý korzet s ilúznym efektom, ktorý bol ručne vyšívaný perlami, kryštálmi a ornamentmi pripomínajúcimi starobylé kamenné šperky vytesané do chrámových sôch. Cez ramená sa jej elegantne spúšťalo niekoľko perlových reťazí, zatiaľ čo bohato zdobený pás prechádzal do jemne splývavej sukne.
Celý model pôsobil, akoby bol vytesaný z mramoru a následne posiaty drahokamami. Styling dotiahla do posledného detailu. Vlasy mala uhladene sčesané do dlhého zapleteného copu a čelo jej zdobila krištáľová ozdoba inšpirovaná tradičným indickým šperkom maang tikka. Výrazné diamantové náušnice dodali celému looku ešte väčší nádych luxusu. Cardi sama dala najavo, že sa v modeli cítila výnimočne.
Na Instagrame zverejnila fotografie z prehliadky a do popisu napísala: „Prijímam už len zaobchádzanie ako s princeznou.“ Samotný Rahul Mishra jej v komentároch poďakoval za účasť na prehliadke. Na sociálnych sieťach sa okamžite rozprúdila diskusia. Fanúšikovia označovali Cardi za „chodiace umelecké dielo“, „bohyňu“ či „princeznú“, pričom mnohí vyzdvihovali, že tentoraz zaujala skôr precíznym remeselným spracovaním než šokujúcou extravaganciou.
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