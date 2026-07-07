Policajná RAZIA v Dunajskej Strede: Kukláči a kriminalisti vtrhli do vietnamskej reštaurácie!

DUNAJSKÁ STREDA - V utorok ráno sa v Dunajskej Strede odohrala rozsiahla policajná akcia. Vietnamskú reštauráciu na Vámbéryho námestí obsadili ozbrojení kukláči spolu s civilnými kriminalistami, ktorí na mieste vykonali domovú prehliadku.
Podľa informácií portálu Paraméter začal zásah približne o 8:45 h. Do prevádzky vstúpili civilne oblečení vyšetrovatelia a špeciálna jednotka, ktorí okamžite zabezpečili celý priestor. V reštaurácii sa nachádzalo viacero osôb — policajti ich vyviedli von, postavili k stene a spútali. Následne ich jednotlivo identifikovali podľa fotografií.
Podľa neoficiálnych informácií portálu bola akcia zameraná na osoby podozrivé z násilného trestného činu. Polícia však túto informáciu zatiaľ nepotvrdila. „Môžeme potvrdiť, že polícia vykonala akciu v Dunajskej Strede v súvislosti s dokumentovaním trestného činu. Momentálne prebiehajú prvotné procesné úkony, preto nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Zásah podľa portálu prebehol v čase, keď sa v susednej materskej škole nachádzali deti na dvore. Podľa dostupných informácií škôlka nedostala žiadne upozornenie, že v jej tesnej blízkosti budú operovať ozbrojené policajné jednotky. Vyšetrovanie pokračuje a polícia zatiaľ neuviedla, či pri akcii došlo k zadržaniu osôb alebo k zaisteniu dôkazov.