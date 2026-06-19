Kandráčovci a Kollárovci na jednom pódiu? To smrdí rivalitou: Ako dvaja kohúti na smetisku

BRATISLAVA - Dve z najpopulárnejších folklórno-popových kapiel na Slovensku opäť spájajú sily! Kandráčovci a Kollárovci ohlásili exkluzívne spoločné turné, no na pódiu to bude poriadny súboj. Lídri oboch zoskupení otvorene prehovorili o tom, ako to vyzerá, keď sa na jednom javisku stretnú dve dravé kapely!
Základy veľkolepého projektu položili muzikanti už pred rokmi, no na ďalšie pokračovanie si museli ich priaznivci počkať. „Sme radi, že sa vidíme po určitej dobe, lebo turné z roku 2019 malo veľký ohlas. Teraz v roku 2026 budeme na nádherných troch miestach a bude to veľké, bude to pekné, bude to slovenské a bude to naše,“ neskrýva Štefan Kollár nadšenie z toho, že sa stará partia opäť stretáva pokope.
A o rivalite kapiel nemôže byť ani reči: „Obidve kapely začínali plus-mínus v podobnom časovom pásme, ale to nič nemení na tom, že sme si veľmi podobní. Možno sme v niektorých veciach odlišní, ale spájame sily a ukazujeme posolstvo spájania všetkým, ktorí majú radi hudbu. Pretože hudba nerozdeľuje, hudba spája a vyrážame na spoločné turné,“ presvedčivo vraví Ondrej Kandráč.
A je takmer isté, že diváci dostanú nálož, akú ešte nezažili. „To nie je samostatný koncert kapely Kollárovci a samostatný koncert kapely Kandráčovci, ale fúzia. Máme pripravené spoločné skladby... A je to naozaj sila, keď tam stojí 16 ľudí a tie hlasy keď sa do toho oprú... dávame do toho všetko – emóciu, radosť, srdce, pot, slzy. Milujeme šum publika a to publikum nám to opláca,“ opisuje Kandráč zimomriavky, ktoré ich na javisku čakajú.
I keď dve kapely súčasne v jednom koncerte na jednom pódiu možu vzbudzovať dojem, že sú ako... „Ako dvaja kohúti na smetisku! Každý si musí vydobiť nejaký svoj priestor, kde je pánom on,“ priznáva s úsmevom Kandráč, no vzápätí dodáva, čo ich drží pevne pokope: „Nie je tajnosť, že ja som rodákom od Starej Ľubovne, tak isto ako chalani. Spájajú nás spoločné korene, zážitky, príbehy, tá DNA spod Tatier. Hráme spolu preto, lebo si rozumieme a chceme priniesť ľuďom niečo, čo doteraz možno nezažili.“ Fanúšikovia sa určite majú na čo tešiť, o čom svedčí aj malá hudobná ochutnávka. Energia, ktorá z tohto spojenia ide, naozaj valcuje...
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