2. univerzitný ples v Trnave. Na snímke Ondrej Kandráč, Štefan Skrúcaný (Zdroj: Ján Zemiar)

TRNAVA - Na 2.ročníku Univerzitného plesu sa o bujarú zábavu postaral aj hudobník Ondrej Kandráč. Ten hral prítomným hosťom do tanca a bol by rád, keby pri tom ostalo aj v budúcnosti. Tancu totiž až tak neholduje.

Hudobník Ondrej Kandráč je veselá kopa a všade, kde sa objaví šíri dobrú náladu. Inak tomu nebolo ani na druhom ročníku Univerzitného plesu, ktorý sa konal uplynulý víkend v Trnave. Prítomným hosťom hral do tanca, ako je však na tom s tancom on sám?prezrádza s humorom jemu vlastným Kandráč. Ten má síce rytmus v krvi, no nohy ho zjavne neposlúchajú.



Hoci mal hudobník v minulosti ambíciu to zmeniť - hlavne kvôli svojej manželke Erike, ktorá je vraj skvelá tanečníčka, veľký úspech sa nedostavil. Manželia začali spoločne dokonca navštevovať aj tanečný kurz, no Erika veľmi rýchlo muzikantovi naznačila, čo si o jeho tanečných kreáciách myslí. „Manželka hovorí, že so mnou sa tancovať nedá, že som výrazný individualista pri tanci,“ dodáva so smiechom Kandráč. Napriek tomu sa plesom nevyhýba a tanečné topánky si paradoxne obúva rád. Vo výbere tanca má však jasné preferencie. „Čím pomalšie, tým lepšie. Alebo potom už úplne divoké, lebo tam neviete, či ste dostali zásah elektrickým prúdom alebo to len tak prežívate,“ žartoval. A o tom, že Ondrej Kandráč sa vie na plese skutočne zabávať, svedčí aj jeho vtipná historka. Čerešničkou na torte boli slová jeho syna Ondrejka, ktorý celej príhode nasadil korunu!

Kandráč prišiel z plesu a syn ho zaskočil OTÁZKOU: Fúha, tak z toho sa nedalo vykrútiť! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)