Komplikácie pre Rusov! Slovensko obmedzuje vydávanie turistických víz, TOTO je za tým

BRATISLAVA/MOSKVA - Slovensko dočasne upravilo režim vydávania schengenských víz občanom Ruskej federácie. Informácie o obmedzeniach sa objavili po tom, čo Vízové centrum Slovenska v Rusku oznámilo, že v júli a auguste bude prijímanie žiadostí výrazne limitované. Na situáciu následne reagovalo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré zdôraznilo, že vydávanie turistických víz nebolo pozastavené, no termíny sú počas leta prideľované podľa priorít.
Ministerstvo zahraničných vecí SR v utorok uviedlo, že vydávanie turistických víz pre občanov Ruskej federácie nebolo pozastavené, ako sa pôvodne medializovalo. Podľa rezortu však počas leta došlo k úprave prideľovania termínov z dôvodu kapacitných možností ambasády v Moskve a aktuálnych priorít.
"Prednostne sú prideľované termíny vybraným kategóriám žiadateľov, napríklad študentom nastupujúcim na štúdium v septembri tohto roku alebo športovcom zúčastňujúcim sa na športových podujatiach," informuje tlačový odbor rezortu.
Prednostne prijímané žiadosti
Podľa oznámenia Vízového centra budú v letných mesiacoch prednostne prijímané žiadosti o:
- národné vízum kategórie D na účel štúdia, zlúčenia rodiny a špeciálnych podujatí,
- schengenské vízum kategórie C na účel účasti na športovom podujatí.
Všetky už rezervované termíny na júl zostávajú v platnosti. Zároveň centrum upozornilo, že aktuálna lehota na posúdenie schengenských víz sa predlžuje až na 30 dní, a odporučilo žiadateľom plánovať cestu s dostatočným predstihom.
Slovensko nie je hlavnou destináciou pre ruské žiadosti
Podľa údajov Asociácie tour operátorov Ruska (ATOR) Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré vydávajú Rusom najviac schengenských víz. V roku 2025 vydalo občanom Ruskej federácie 1 149 víz, zatiaľ čo napríklad Španielsko viac ako 161-tisíc.
Podľa uznesenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky zo dňa 1. 1. 2020 sa pasy vydané Ruskou federáciou obyvateľom LĽR a DĽR neuznávajú v súlade s dekrétom prezidenta Ruskej federácie č. 183 zo dňa 24. 4.2019, ak držitelia týchto pasov neboli občanmi Ruskej federácie pred uvedeným dátumom.
Slovenské veľvyslanectvo v Moskve naďalej prijíma žiadosti o víza na účel turizmu, no termíny sú prideľované podľa aktuálnych kapacít.