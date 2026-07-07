Naozaj naháňate autom medvedicu?! Verejnosť pohoršilo VIDEO utekajúcej matky s mláďatami, došlo na VULGARIZMY!

JAKUBOVANY - Koncom júna malo byť v obci na Liptove pri Tatrách zaznamenané video, na ktorom má auto prechádzať po ceste. Video sa ocitlo na stránke, ktorá sa najznámejšiemu slovenskému pohoriu primárne venuje a neodpustila si štipľavý komentár. Odozva však bola rôzna a spustila sa lavína komentárov.
Video je na stránke tatry_official na sociálnej sieti Instagram intenzívne zdieľané a sledovanosť presiahla státisíce užívateľov. Ten však zrejme nastal aj po pomerne subjektívnom komentári v statuse, kde stálo: "Ako veľmi musí mať človek nas*ané v hlave, aby autom naháňal medvedicu s mláďatami? Toto už nie je hlúposť. Toto je čistá bezohľadnosť. Kvôli pár sekundám videa stresovať divé zvieratá a ohrozovať ich aj seba je absolútne neakceptovateľné."
Stránka neskrývala svoju zlosť voči záberom, ktoré pod statusom uverejnila. Podľa nich z videa môže vyplývať, že medvedicu s mláďatami autom niekto naháňal. Video má podľa hashtagov pri statuse pochádzať z liptovskej dedinky Jakubovany.
Zvieratá nie sú atrakcia, posťažovali sa, komentáre na seba nenechali dlho čakať
"Naozaj nás zaujíma, ako môže niekoho vôbec napadnúť niečo také. Ak máte aspoň trochu rozumu, správajte sa v prírode s rešpektom. Divoké zvieratá nie sú atrakcia," zopakovala svoje rozhorčenie stránka, pričom komentáre pod statusom sa už rôznili.
Kým niektorí sa zastávali konania ľudí vo videu, iní ich nazývali aj vulgárnymi prívlastkami.
Aspoň sa naučia ísť ďalej od ľudí, píšu niektorí
Po tomto pobúrenom statuse sa však ozvali zástancovia konania ľudí v aute. "Aspoň sa naučia, že majú ísť ďalej od ľudí; Dobre urobil, aby mali z ľudí strach, lebo keď strach mať prestanú tak (3 emotikóny smrtky)," reagovali ľudia z názorovej opozície.
Našli sa však aj takí, ktorí sa pridali ku kritike konania ľudí v aute a označili ich "debilmi" či "de*entmi".