Ondrej Kandráč ako ho poznajú len najbližší: V súkromí INÝ ako na kamere? Takáto je pravda

BRATISLAVA - Ondrej Kandráč je známy svojou láskou k hudbe! Ale aj k svojej rodine, ktorá mu častokrát robí sprievod kamkoľvek sa pohne. Trebárs aj na výstave.
Ondrej Kandráč, ktorý je povestný svojim zmyslom pre humor a neutíchajúcou energiou sa s rodinkou vybral na svetoznámu výstavu egyptských pokladov, kde ukázal aj svoju záľubu. Ako totiž prezradil, staroveké civilizácie sú jeho veľkou vášňou, ktorá ho sprevádza už od mladosti. „Veľmi ma to zaujíma. Ono sa to nezdá, ale ja som chcel svojho času študovať históriu, ale hudba zvíťazila. Som veľkým fanúšikom starovekého Egypta, Grécka a všetkých veľkých civilizácií, ktoré nás formujú,“ priznal úprimne pre Topky.sk. Hoci sa k pyramídam zatiaľ nedostal, s humorom sebe vlastným dodal, že jednu egyptskú skúsenosť už má za sebou. „Byť faraónom si viem predstaviť, hlavne na dovolenke, keď nás naháňa faraónova pomsta,“ zavtipkoval hudobník.
Napriek tomu, že Egypt je pre neho zatiaľ nesplneným cestovateľským snom, doma má podľa vlastných slov skutočný poklad. Svoju polovičku totiž prirovnal k legendárnej kráľovnej. „Tým, že mám vedľa seba Kleopatru Eriku, tak tento príbeh je neverending story a vždy sa v ňom človek nájde,“ vyznal sa Kandráč. Zároveň však zdvihol varovný prst a pripomenul, že by sme sa z histórie mali konečne poučiť. „Ja si myslím, že všetko už vymyslené bolo a vždy, keď máme pocit, že sme už dobyli vesmír, si spomeňme na tieto civilizácie, ktoré boli pred nami. Takže učme sa, študujme históriu a poučme sa z chýb a nedostatkov, ktoré zažívali naši predkovia. Môžme začať pokojne medziľudskými vzťahmi!“
Ondrej je známy ako večný optimista a posol dobrých správ. Je ale takto pozitívne naladený aj v súkromí, keď ho nikto nevidí? Kandráč sa rozhodol vyjsť s pravdou von a odhalil detaily zo svojej domácnosti.