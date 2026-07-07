Obrovská premena pri Nitre: Zanedbané miesto vyriešili eurofondy, obec sa pýši moderným parkom

ČECHYNCE - V obci Čechynce v okrese Nitra vznikol nový park oddychu a športu. Realizáciu projektu v hodnote viac ako 179.000 eur umožnila finančná podpora z Programu Slovensko financovaného z fondov Európskej únie. Moderný verejný priestor vznikol revitalizáciou dlhodobo nevyužívaného a zanedbaného územia, skonštatoval starosta Čechyniec Róbert Kupeček.
Novootvorený park spája oddych, šport, ochranu prírody aj adaptáciu na klimatickú zmenu. Obyvateľom aj návštevníkom ponúka kvalitné zázemie na trávenie voľného času a zároveň prispieva k zlepšeniu životného prostredia. „Eurofondy majú zmysel vtedy, keď ich výsledky vidia a využívajú ľudia vo svojom každodennom živote. Park v Čechynciach je príkladom, ako sa európske peniaze premieňajú na kvalitnejšie verejné priestory, viac zelene, lepšie podmienky na oddych a zdravší život,“ povedal v utorok pri príležitosti otvorenia parku minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
Súčasťou projektu bola výsadba pôvodných druhov drevín a rastlín, obnova existujúcej zelene, vytvorenie trvalkových záhonov, ako aj realizácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. Dažďové záhrady a retenčné opatrenia pomáhajú efektívne zadržiavať dažďovú vodu, znižujú negatívne dôsledky extrémov počasia a posilňujú odolnosť územia proti klimatickej zmene.
Športové a oddychové zóny spolu s moderným mobiliárom vytvárajú priestor na stretávanie komunít, podporujú aktívny životný štýl a zvyšujú atraktivitu obce. Projekt zároveň prispieva k ochrane biodiverzity a rozvoju environmentálne zodpovedného prístupu k verejnému priestoru.