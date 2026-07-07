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Nigel Farage nečakane odchádza z parlamentu: Chce vyvolať doplňovacie voľby a obhájiť mandát

Nigel Farage
Nigel Farage (Zdroj: TASR/Gareth Fuller/PA via AP)
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TASR

LONDÝN - Líder britskej protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage v utorok oznámil, že odstúpi z funkcie poslanca s cieľom vyvolať doplňovacie voľby, v ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo. Informuje o tom agentúra AFP.

Rozhodnutím Farage reagoval na podozrenia a vyšetrovanie parlamentu v súvislosti so správami, že predtým, ako vo všeobecných voľbách v roku 2024 získal poslanecký mandát za volebný obvod Clacton, dostal miliónové peňažné dary a ďalšiu podporu, ktoré neohlásil, čím by porušil parlamentné pravidlá. To predseda Reform UK v utorok odmietol a vyhlásil, že neurobil nič zlé.

„Dôkladne som o tom premýšľal a dnes som sa rozhodol, že odstúpim z funkcie poslanca za Clacton, čím vyvolám doplňovacie voľby, ktoré by sa mali uskutočniť v krátkom čase,“ uviedol v televíznom prejave s tým, že o jeho konaní by mali rozhodnúť obyvatelia daného volebného obvodu. V dôsledku vyšetrovania by mohli Farageovi pozastaviť poslanecký mandát alebo ho z parlamentu vylúčiť. Tomuto procesu však podľa agentúry AP predíde tým, že vyvolá vo svojom volebnom obvode vo východnom Anglicku doplňovacie voľby. Ale aj v prípade jeho víťazstva by sa dané vyšetrovanie mohlo pravdepodobne obnoviť, poznamenala AP.

Reform UK v ostatných parlamentných voľbách v Británii v júli 2024 získala 14 percent hlasov, čo pre krajne pravicovú stranu v Spojenom kráľovstve predstavovalo bezprecedentný úspech. V súčasnosti má iba osem zo 650 poslaneckých kresiel, no v prieskumoch verejnej mienky sa neustále umiestňuje pred vládnymi labouristami a hlavnou opozičnou Konzervatívnou stranou. Veľké zisky zaznamenala Reform UK aj v nedávnych komunálnych voľbách, ktoré viedli k odstúpeniu premiéra Keira Starmera.

Viac o téme: Doplňovacie voľbyVeľká BritániaNigel FarageReform UK
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