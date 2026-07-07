Utorok7. júl 2026, meniny má Oliver, zajtra Ivan

Zvrat Trumpa v Ankare: Turecko sa môže dostať k najmodernejším stíhačkám F-35

Prezident Donald Trump si podáva ruku s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom pred bilaterálnym stretnutím na summite NATO v Ankare.
Prezident Donald Trump si podáva ruku s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom pred bilaterálnym stretnutím na summite NATO v Ankare. (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ANKARA - Spojené štáty zvážia možný predaj stíhačiek F-35 Turecku, oznámil v utorok americký prezident Donald Trump pri príchode do Ankary, kde sa zúčastní na summite NATO. Informuje o tom agentúra AFP.

Denník The New York Times už v pondelok napísal, že Trump pravdepodobne oznámi tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, že Ankara sa môže opäť zapojiť do programu vývoja a nákupu stíhačiek F-35 s technológiou stealth. USA vylúčili Turecko z tohto programu po tom, čo v roku 2019 kúpilo ruský systém protivzdušnej obrany S-400. Kongres USA vtedy tiež zakázal predaj F-35 Ankare.

Trump v utorok po boku Erdogana oznámil, že čoskoro rozhodne o tom, či predá moderné stíhacie lietadlá Turecku. „To je rozhodnutie, ktoré urobíme. Je to skvelé lietadlo, zďaleka najlepšie, a určite to vezmeme do úvahy,“ povedal s tým, že vzťahy USA s Turecko sú v súčasnosti lepšie ako v minulosti.

Ako presne Trump plánuje obísť zákaz Kongresu týkajúci sa predaja stíhačiek, zatiaľ nie je jasné. Americkí predstavitelia pre stanicu CNN uviedli, že ochotu predať F-35 Turecku by mal naznačiť tento týždeň.

Trump zopakoval, že bol „veľmi sklamaný“ z postoja NATO voči Iránu

Americký prezident Donald Trump v utorok po príchode do tureckej Ankary na summit Severoatlantickej aliancie (NATO) zopakoval, že bol „veľmi sklamaný“ z reakcie európskych spojencov, ktorí nepodporili vojnu USA proti Iránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Bol som veľmi sklamaný z NATO,“ povedal Trump novinárom pri stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. „Nepotrebovali sme žiadnu pomoc a v istom zmysle som testoval ľudí. Chcel som zistiť, či by nám boli oporou, pretože už dlho hovorím, že my sme im pomohli, ale nie som si istý, či by oni pomohli nám,“ dodal.

Americký prezident opakovane kritizuje spojencov z NATO za to, že nevynakladajú dostatočné prostriedky na obranu a že sú podľa neho príliš závislí od Spojených štátov. Jeho kritika zosilnela po začiatku vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americko-izraelské útoky na Irán. Viaceré európske členské štáty NATO vtedy vyzvali na zdržanlivosť a diplomatické riešenie konfliktu. Niektoré krajiny zároveň odmietli priamo poskytnúť americkej armáde pomoc, čo Trump takisto opakovane kritizoval.

V tejto súvislosti počas stretnutia s Erdoganom spomenul aj taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú. Podľa agentúry ANSA o nej povedal, že hoci ju má rád, „v otázke vojny s Iránom nám nepodržala chrbát“.

Trump a Meloniová udržovali pred vojnou s Iránom priateľské vzťahy. V uplynulom období však Trump na adresu talianskej premiérky vyslovil provokatívne poznámky. Meloniová minulý mesiac obvinila Trumpa, že si o nej vymyslel príbeh, ako ho na summite G7 vo Francúzsku „prosila“ o spoločnú fotografiu. V pondelok šéf Bieleho domu ich spor pripomenul, keď na svojej platforme Truth Social zverejnil fotografiu, ako sa talianska premiérka na neho pozerá s popisom „POTREBNÝ ZÁKAZ PRIBLÍŽENIA“.

Viac o téme: USADonald TrumpTureckoPredajStíhačky F-35
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ruský minister zahraničných vecí
Napätie medzi USA a Brazíliou rastie: Minister varuje pred možným vojenským zásahom
Zahraničné
Napätie rastie: Čína odpálila
Napätie rastie: Čína odpálila medzikontinentálnu raketu, USA varujú pred hrozbou
Zahraničné
FOTO Veľkolepé oslavy v USA:
Veľkolepé oslavy v USA: Trump označil Ameriku za vrcholný úspech ľudských dejín
Zahraničné
Americký viceprezident J.D. Vance
Americký viceprezident Vance: Kritici USA nechápu podstatu krajiny
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Prominenti
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Šport
Brífing so slovenskými medailistami z juniorských MS v rýchlostnej kanoistike
Brífing so slovenskými medailistami z juniorských MS v rýchlostnej kanoistike
Šport

Domáce správy

Hlavu štátu hodnotili v
Hlavu štátu hodnotili v celoštátnom PRIESKUME: Takto dopadol Peter Pellegrini, vidieť VÝRAZNÉ rozdiely!
Domáce
FOTO Ilustračné foto
Meteorológovia vydali výstrahy pred víchricou! Nárazy vetra môžu byť nebezpečné: Zasiahne to aj TIETO okresy
Domáce
Veľké reči boli len
Veľké reči boli len neuvážený výplod: Bombic na polícii otočil, o vraždách Tupého a Kuciaka nevie vôbec nič!
Domáce
Aktuálne: Polícia v Banskej Bystrici zadržala Poliaka v ukradnutom aute, skončil vo väzbe
Aktuálne: Polícia v Banskej Bystrici zadržala Poliaka v ukradnutom aute, skončil vo väzbe
Banská Bystrica

Zahraničné

Prezident Donald Trump si
Zvrat Trumpa v Ankare: Turecko sa môže dostať k najmodernejším stíhačkám F-35
Zahraničné
Apokalypsa v priamom prenose:
Apokalypsa v priamom prenose: Z najprepchatejšieho miesta na svete sa stal ostrov duchov
dromedar.sk
Marina Le Penová
Le Penová spreneverila milióny eur: Súd jej napriek tomu otvoril cestu k prezidentskému kreslu
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský líder žiada od NATO rázne kroky! TOTO je posledná významná zbraň Rusov vo vojne
Zahraničné

Prominenti

Ondrej Kandráč a Kollárovci
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Domáci prominenti
Cardi B
Módna bohyňa v Paríži: Cardi B sa vykašľala na vulgárnu extravaganciu! Predviedla len dokonalé šaty
Zahraniční prominenti
Kristína Malachovská
Odhodila zábrany aj svadobné šaty! Nevesta Kristína Malachovská krájala svadobnú tortu v... Fuh!
Domáci prominenti
Sharon Osbourne
Sharon Osbourne prežíva bolestivé výročie svadby: Prvýkrát bez Ozzyho... Jej slová lámu srdce!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Koniec éry bankoviek pri
Koniec éry bankoviek pri mori? Slováci majú nový dovolenkový zvyk
Zaujímavosti
Hollywood sa búri! Hlavnú
Hollywood sa búri! Hlavnú úlohu vo filme má dostať herečka, ktorá vôbec NEEXISTUJE
Zaujímavosti
Nisyros je iný ako
Nisyros je iný ako ostatné grécke ostrovy, láka aj zostupom do krátera
dromedar.sk
Svetový deň čokolády je
Svetový deň čokolády je tu: Odborníci prezradili, prečo si ju aj bez výčitiek môžete dopriať
Zaujímavosti

Dobré správy

Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce

Ekonomika

Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Štát ide modernizovať citlivé systémy za milióny: Zastaraná technika môže byť rizikom!
Štát ide modernizovať citlivé systémy za milióny: Zastaraná technika môže byť rizikom!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Smutná dohra škandalózneho zápasu: Francúzi sa rozhodli konať, zasiahne prokuratúra
MS VO FUTBALE 2026 Smutná dohra škandalózneho zápasu: Francúzi sa rozhodli konať, zasiahne prokuratúra
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Veci naberajú rýchly spád: Po Ronaldovom konci prišiel z Portugalska ešte jeden veľký oznam
MS VO FUTBALE 2026 Veci naberajú rýchly spád: Po Ronaldovom konci prišiel z Portugalska ešte jeden veľký oznam
MS vo futbale
Ovečkin za pár minút doladil podmienky zmluvy s Capitals: Fehérváryho kapitán mal jedinú neistotu
Ovečkin za pár minút doladil podmienky zmluvy s Capitals: Fehérváryho kapitán mal jedinú neistotu
NHL
Po štyroch rokoch sa prihovoril fanúšikom: Róbert Mak poslal do sveta velikánsky oznam
Po štyroch rokoch sa prihovoril fanúšikom: Róbert Mak poslal do sveta velikánsky oznam
Slovensko

Auto-moto

FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
Modely
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Doprava
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
Predstavujeme
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Rady, tipy a triky
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prostredie práce
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Zahraničné
Zdravé snacky do vrecka: Čo si zahryznúť počas 5-minútovej pauzy, keď nestíhate obed?
Zdravé snacky do vrecka: Čo si zahryznúť počas 5-minútovej pauzy, keď nestíhate obed?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Rady a tipy
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Humanoidný robot sa v kancelárii rozbehol proti ľuďom a začal ich kopať. Vzbura stroja to však nebola
VIDEO: Humanoidný robot sa v kancelárii rozbehol proti ľuďom a začal ich kopať. Vzbura stroja to však nebola
Správy
India a Rusko: Prečo Naí Dillí stále financuje ruský vojensko-priemyselný komplex
India a Rusko: Prečo Naí Dillí stále financuje ruský vojensko-priemyselný komplex
Nezaradené
Hackeri našli novú cestu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Takto vyzerá podvodný pracovný pohovor, ktorý lomcuje internetom
Hackeri našli novú cestu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Takto vyzerá podvodný pracovný pohovor, ktorý lomcuje internetom
Bezpečnosť
Brzdiť alebo strhnúť volant? Nový model ukazuje, ako sa vodič rozhoduje v zlomkoch sekundy pred nehodou
Brzdiť alebo strhnúť volant? Nový model ukazuje, ako sa vodič rozhoduje v zlomkoch sekundy pred nehodou
Autá

TN LIVE

Europarlament posvietil na stranu, ktorej členmi sú Uhrík aj Mazurek. V hre je strata peňazí z EÚ
Europarlament posvietil na stranu, ktorej členmi sú Uhrík aj Mazurek. V hre je strata peňazí z EÚ
Zahraničné
Na D1 unikla nebezpečná kyselina. Zatvorili benzínku aj výjazd z diaľnice
Na D1 unikla nebezpečná kyselina. Zatvorili benzínku aj výjazd z diaľnice
Domáce
Le Penová si vypočula rozsudok. Súd potvrdil jej vinu, kandidovať na prezidentku však bude môcť naďalej
Le Penová si vypočula rozsudok. Súd potvrdil jej vinu, kandidovať na prezidentku však bude môcť naďalej
Zahraničné
Senátorka Paraguaja rasisticky urážala Mbappého. Za výroky ju kritizujú aj politici z jej krajiny
Senátorka Paraguaja rasisticky urážala Mbappého. Za výroky ju kritizujú aj politici z jej krajiny
Šport

Bývanie

V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
5 izbových rastlín, ktoré prečistia vzduch a oživia každú obývačku. Viacerým sa bude dariť aj v tieni
5 izbových rastlín, ktoré prečistia vzduch a oživia každú obývačku. Viacerým sa bude dariť aj v tieni

Pre kutilov

Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Dvor a záhrada
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Dvor a záhrada
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Zelenina a ovocie
Núdzová situácia vo vinohradoch: Najbližších 15 až 20 dní rozhodne o tohtoročnej úrode
Núdzová situácia vo vinohradoch: Najbližších 15 až 20 dní rozhodne o tohtoročnej úrode
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

S týmito znameniami sa najťažšie rozchádza: Nikdy vás úplne nepustia zo života
Partnerské vzťahy
S týmito znameniami sa najťažšie rozchádza: Nikdy vás úplne nepustia zo života
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hlavu štátu hodnotili v
Domáce
Hlavu štátu hodnotili v celoštátnom PRIESKUME: Takto dopadol Peter Pellegrini, vidieť VÝRAZNÉ rozdiely!
Veľké reči boli len
Domáce
Veľké reči boli len neuvážený výplod: Bombic na polícii otočil, o vraždách Tupého a Kuciaka nevie vôbec nič!
Ilustračné foto
Domáce
Komplikácie pre Rusov! Slovensko obmedzuje vydávanie turistických víz, TOTO je za tým
Policajná RAZIA v Dunajskej
Domáce
Policajná RAZIA v Dunajskej Strede: Kukláči a kriminalisti vtrhli do vietnamskej reštaurácie!

Ďalšie zo Zoznamu