Utorok7. júl 2026, meniny má Oliver, zajtra Ivan

Veľké reči boli len neuvážený výplod: Bombic na polícii otočil, o vraždách Tupého a Kuciaka nevie vôbec nič!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA – Internetový agresor Daniel Bombic, známy pod prezývkou Danny Kollar, ukázal, že jeho bohorovné vyhlásenia na sociálnych sieťach mali od reality poriadne ďaleko. Kým pred svojimi priaznivcami vystupuje ako neohrozený bojovník, pred vyšetrovateľmi sa jeho sebavedomý prejav vyparil. Zoči-voči polícii totiž svoje niekdajšie bombastické vyhlásenia označil za obyčajný úlet.

Na základe policajných dokumentov o tom informovali Aktuality. Celá kauza odštartovala v čase, keď Bombic sedel vo väzbe. Prostredníctvom svojho asistenta vtedy na Telegrame zverejnil šokujúci status adresovaný ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi. Reagoval v ňom na reportáž o dodnes neobjasnených skutočnostiach okolo vraždy študenta Daniela Tupého a novinára Jána Kuciaka.

„Aj ja poznám vraha, je to policajt a je dodnes činný. Takisto viem, kto zastrelil istého novinára pred siedmimi rokmi, aj to je policajt a aj on je dodnes činný. Máte záujem? Viete, kde ma nájdete,“ chvastal sa vtedy Bombic na internete. Tieto slová upútali pozornosť orgánov činných v trestnom konaní. Keďže neoznámenie trestného činu je na Slovensku nezákonné a hrozia zaň až tri roky väzenia, polícia začala na základe trestného oznámenia Pavla Macka Bombica v tejto veci preverovať.

archívne video

Daniel Bombic na pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na polícii prišla otočka

Keď však prišlo na lámanie chleba a policajný vyšetrovateľ si Bombica predvolal na výsluch, internetový hrdina zaradil spiatočku. Z policajného uznesenia vyplýva, že pred vyšetrovateľom začal všetko popierať. Podľa vyšetrovateľa svoje predchádzajúce vyjadrenia označil za „neuvážený výplod“ a tvrdil, že o páchateľoch spomínaných vrážd nevie vôbec nič. „Predmetný status nebol premyslený, bol skoncipovaný narýchlo. Bola to len moja nepremyslená snaha o pritiahnutie pozornosti,“ parafrázuje vyšetrovateľ Bombicove slová.

Polícia v tejto súvislosti vypočula aj jeho asistenta Richarda Krištofoviča, ktorý potvrdil, že status zverejnil na priamy telefonický pokyn Bombica priamo z väzby. Vyšetrovateľ napokon trestné stíhanie Dannyho Kollara za neoznámenie trestného činu odmietol, keďže sa jasne preukázalo, že žiadne reálne informácie nemal a išlo len o bohapusté klamstvo s cieľom zaujať.

Viac o téme: Danny KollarDaniel Bombic
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ústavný súd mal zrušiť
Ústavný súd mal zrušiť rozhodnutie o väzbe Daniela Bombica! Mali byť porušené jeho práva
Domáce
Blízka podporovateľka Bombica otočila:
Blízka podporovateľka Bombica otočila: Verejný dištanc! Mal byť agresívny, kričať a ponižovať
Domáce
Daniel Bombic
Bombic má problém v ďalšom prípade: OBVINENIE v súvislosti so zverejnením údajov známej novinárky!
Domáce
MIMORIADNE Súd rozhodol o
MIMORIADNE Súd rozhodol o extrémistovi Bombicovi: Už vyšiel spoza mreží!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Prominenti
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Slovenský kanoista Alex Gavlider: Vedel som, že to mám v sebe
Šport
Brífing so slovenskými medailistami z juniorských MS v rýchlostnej kanoistike
Brífing so slovenskými medailistami z juniorských MS v rýchlostnej kanoistike
Šport

Domáce správy

Ilustračné foto
Komplikácie pre Rusov! Slovensko obmedzuje vydávanie turistických víz, TOTO je za tým
Domáce
Cudzinec dostal v Bystrici
Cudzinec dostal v Bystrici druhú šancu: Nevydržal ani 24 hodín! Po ďalšom čine ho VYHOSTILI
Domáce
Policajná RAZIA v Dunajskej
Policajná RAZIA v Dunajskej Strede: Kukláči a kriminalisti vtrhli do vietnamskej reštaurácie!
Domáce
Aktuálne: Polícia v Banskej Bystrici zadržala Poliaka v ukradnutom aute, skončil vo väzbe
Aktuálne: Polícia v Banskej Bystrici zadržala Poliaka v ukradnutom aute, skončil vo väzbe
Banská Bystrica

Zahraničné

Prezident Donald Trump si
Zvrat Trumpa v Ankare: Turecko sa môže dostať k najmodernejším stíhačkám F-35
Zahraničné
Apokalypsa v priamom prenose:
Apokalypsa v priamom prenose: Z najprepchatejšieho miesta na svete sa stal ostrov duchov
dromedar.sk
Marina Le Penová
Le Penová spreneverila milióny eur: Súd jej napriek tomu otvoril cestu k prezidentskému kreslu
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Ukrajinský líder žiada od NATO rázne kroky! TOTO je posledná významná zbraň Rusov vo vojne
Zahraničné

Prominenti

Ondrej Kandráč a Kollárovci
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Domáci prominenti
Cardi B
Módna bohyňa v Paríži: Cardi B sa vykašľala na vulgárnu extravaganciu! Predviedla len dokonalé šaty
Zahraniční prominenti
Kristína Malachovská
Odhodila zábrany aj svadobné šaty! Nevesta Kristína Malachovská krájala svadobnú tortu v... Fuh!
Domáci prominenti
Sharon Osbourne
Sharon Osbourne prežíva bolestivé výročie svadby: Prvýkrát bez Ozzyho... Jej slová lámu srdce!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Koniec éry bankoviek pri
Koniec éry bankoviek pri mori? Slováci majú nový dovolenkový zvyk
Zaujímavosti
Hollywood sa búri! Hlavnú
Hollywood sa búri! Hlavnú úlohu vo filme má dostať herečka, ktorá vôbec NEEXISTUJE
Zaujímavosti
Nisyros je iný ako
Nisyros je iný ako ostatné grécke ostrovy, láka aj zostupom do krátera
dromedar.sk
Svetový deň čokolády je
Svetový deň čokolády je tu: Odborníci prezradili, prečo si ju aj bez výčitiek môžete dopriať
Zaujímavosti

Dobré správy

Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Na Slovensku rastie rýchlejšie
Na Slovensku rastie rýchlejšie ako zvyšok ekonomiky: Viete, o aký sektor ide?
hashtag.sk
FOTO Naša redaktorka absolvovala vyšetrenie
Za pár minút a bez výmenného lístka: Skúsili sme vyšetrenie, aké ponúka jediné laboratórium na Slovensku
Domáce

Ekonomika

Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
Šialenstvo na burze: Samsung prepisuje históriu, rekordné zisky z AI čipov však investorov paradoxne vydesili!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
10 faktov slovenskej fabrike Kia, ktoré vás prekvapia: Viac motorov ako áut, nadštandardné platy aj armáda robotov!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Chceli ošklbať štát o státisíce: Finančná správa stopla pokus špekulantov zbohatnúť na novej dani!
Štát ide modernizovať citlivé systémy za milióny: Zastaraná technika môže byť rizikom!
Štát ide modernizovať citlivé systémy za milióny: Zastaraná technika môže byť rizikom!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Smutná dohra škandalózneho zápasu: Francúzi sa rozhodli konať, zasiahne prokuratúra
MS VO FUTBALE 2026 Smutná dohra škandalózneho zápasu: Francúzi sa rozhodli konať, zasiahne prokuratúra
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Veci naberajú rýchly spád: Po Ronaldovom konci prišiel z Portugalska ešte jeden veľký oznam
MS VO FUTBALE 2026 Veci naberajú rýchly spád: Po Ronaldovom konci prišiel z Portugalska ešte jeden veľký oznam
MS vo futbale
Ovečkin za pár minút doladil podmienky zmluvy s Capitals: Fehérváryho kapitán mal jedinú neistotu
Ovečkin za pár minút doladil podmienky zmluvy s Capitals: Fehérváryho kapitán mal jedinú neistotu
NHL
Po štyroch rokoch sa prihovoril fanúšikom: Róbert Mak poslal do sveta velikánsky oznam
Po štyroch rokoch sa prihovoril fanúšikom: Róbert Mak poslal do sveta velikánsky oznam
Slovensko

Auto-moto

FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
FOTO/VIDEO: BMW X5 5. generácie - Neue Klasse obor s verziou na elektrinu i vodík
Modely
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Diaľničný úsek od Hubovej po Likavku je v kolaudačnom konaní
Doprava
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
BYD Dolphin G DM-i v Bratislave: priestranný a výnimočný so zaujímavou cenou
Predstavujeme
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
FOTO: Nový Renault Megane - lepší, krajší, s novou technikou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Letné tábory na účet zamestnávateľa? Využite rekreačný poukaz a ušetrite na programe pre deti
Rady, tipy a triky
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Prostredie práce
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Mladí si nevedia nájsť prácu. Dôvodom nie je len AI, ale obľúbený pracovný benefit
Zahraničné
Zdravé snacky do vrecka: Čo si zahryznúť počas 5-minútovej pauzy, keď nestíhate obed?
Zdravé snacky do vrecka: Čo si zahryznúť počas 5-minútovej pauzy, keď nestíhate obed?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Čo piť počas horúčav? 3 domáce limonády, ktoré uhasia smäd lepšie ako čistá voda.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Trháte v záhrade prvé uhorky? Urobte z nich tento božsky krémový šalát po americky.
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Čierne ríbezle: Lokálna superpotravina, ktorá schová exotiku do vrecka
Rady a tipy
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Ako si vyrobiť fit zeleninové špagety iba s obyčajnou škrabkou na zemiaky
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Humanoidný robot sa v kancelárii rozbehol proti ľuďom a začal ich kopať. Vzbura stroja to však nebola
VIDEO: Humanoidný robot sa v kancelárii rozbehol proti ľuďom a začal ich kopať. Vzbura stroja to však nebola
Správy
India a Rusko: Prečo Naí Dillí stále financuje ruský vojensko-priemyselný komplex
India a Rusko: Prečo Naí Dillí stále financuje ruský vojensko-priemyselný komplex
Nezaradené
Hackeri našli novú cestu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Takto vyzerá podvodný pracovný pohovor, ktorý lomcuje internetom
Hackeri našli novú cestu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Takto vyzerá podvodný pracovný pohovor, ktorý lomcuje internetom
Bezpečnosť
Brzdiť alebo strhnúť volant? Nový model ukazuje, ako sa vodič rozhoduje v zlomkoch sekundy pred nehodou
Brzdiť alebo strhnúť volant? Nový model ukazuje, ako sa vodič rozhoduje v zlomkoch sekundy pred nehodou
Autá

TN LIVE

Europarlament posvietil na stranu, ktorej členmi sú Uhrík aj Mazurek. V hre je strata peňazí z EÚ
Europarlament posvietil na stranu, ktorej členmi sú Uhrík aj Mazurek. V hre je strata peňazí z EÚ
Zahraničné
Na D1 unikla nebezpečná kyselina. Zatvorili benzínku aj výjazd z diaľnice
Na D1 unikla nebezpečná kyselina. Zatvorili benzínku aj výjazd z diaľnice
Domáce
Le Penová si vypočula rozsudok. Súd potvrdil jej vinu, kandidovať na prezidentku však bude môcť naďalej
Le Penová si vypočula rozsudok. Súd potvrdil jej vinu, kandidovať na prezidentku však bude môcť naďalej
Zahraničné
Senátorka Paraguaja rasisticky urážala Mbappého. Za výroky ju kritizujú aj politici z jej krajiny
Senátorka Paraguaja rasisticky urážala Mbappého. Za výroky ju kritizujú aj politici z jej krajiny
Šport

Bývanie

V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
V júli vysaďte na záhon tieto kvety, zakvitnúť stihnú ešte túto sezónu. Viaceré sa hodia aj do sucha
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
More je pod terasou a na pohodlí tu nešetrili. Dom na pobreží je ako stvorený na perfektný dovolenkový relax!
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
Riešime bazén na malý pozemok: S akými rozmermi a rátať a prečo potrebujete viac miesta, ako sa môže zdať?
5 izbových rastlín, ktoré prečistia vzduch a oživia každú obývačku. Viacerým sa bude dariť aj v tieni
5 izbových rastlín, ktoré prečistia vzduch a oživia každú obývačku. Viacerým sa bude dariť aj v tieni

Pre kutilov

Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Plánujete chov anduliek? Ušetrite desiatky eur a pripravte im domov, ktorý budú milovať
Dvor a záhrada
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Betónová dlažba nemusí slúžiť len na spevnené plochy. Takto si z nej vyrobíte lavičku a stojan na bicykle
Dvor a záhrada
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Druhá vlna júlovej výsadby: 5 plodín, ktoré stihnú dozrieť a prinesú vám bohatú úrodu do jesene
Zelenina a ovocie
Núdzová situácia vo vinohradoch: Najbližších 15 až 20 dní rozhodne o tohtoročnej úrode
Núdzová situácia vo vinohradoch: Najbližších 15 až 20 dní rozhodne o tohtoročnej úrode
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

S týmito znameniami sa najťažšie rozchádza: Nikdy vás úplne nepustia zo života
Partnerské vzťahy
S týmito znameniami sa najťažšie rozchádza: Nikdy vás úplne nepustia zo života
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Komplikácie pre Rusov! Slovensko obmedzuje vydávanie turistických víz, TOTO je za tým
Policajná RAZIA v Dunajskej
Domáce
Policajná RAZIA v Dunajskej Strede: Kukláči a kriminalisti vtrhli do vietnamskej reštaurácie!
Tragédia v Gelnici spustila
Domáce
Tragédia v Gelnici spustila záplavu reakcií: Na Žilinku reaguje už aj polícia, NIČ sme pri výsluchu nepodcenili!
Škandál, aký svetový šport
Zahraničné
Škandál, aký svetový šport nezažil: Trump sa zahral na futbalového pápeža, táto drzosť pobúrila svet!

Ďalšie zo Zoznamu