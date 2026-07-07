Veľké reči boli len neuvážený výplod: Bombic na polícii otočil, o vraždách Tupého a Kuciaka nevie vôbec nič!

BRATISLAVA – Internetový agresor Daniel Bombic, známy pod prezývkou Danny Kollar, ukázal, že jeho bohorovné vyhlásenia na sociálnych sieťach mali od reality poriadne ďaleko. Kým pred svojimi priaznivcami vystupuje ako neohrozený bojovník, pred vyšetrovateľmi sa jeho sebavedomý prejav vyparil. Zoči-voči polícii totiž svoje niekdajšie bombastické vyhlásenia označil za obyčajný úlet.
Na základe policajných dokumentov o tom informovali Aktuality. Celá kauza odštartovala v čase, keď Bombic sedel vo väzbe. Prostredníctvom svojho asistenta vtedy na Telegrame zverejnil šokujúci status adresovaný ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi. Reagoval v ňom na reportáž o dodnes neobjasnených skutočnostiach okolo vraždy študenta Daniela Tupého a novinára Jána Kuciaka.
„Aj ja poznám vraha, je to policajt a je dodnes činný. Takisto viem, kto zastrelil istého novinára pred siedmimi rokmi, aj to je policajt a aj on je dodnes činný. Máte záujem? Viete, kde ma nájdete,“ chvastal sa vtedy Bombic na internete. Tieto slová upútali pozornosť orgánov činných v trestnom konaní. Keďže neoznámenie trestného činu je na Slovensku nezákonné a hrozia zaň až tri roky väzenia, polícia začala na základe trestného oznámenia Pavla Macka Bombica v tejto veci preverovať.
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Na polícii prišla otočka
Keď však prišlo na lámanie chleba a policajný vyšetrovateľ si Bombica predvolal na výsluch, internetový hrdina zaradil spiatočku. Z policajného uznesenia vyplýva, že pred vyšetrovateľom začal všetko popierať. Podľa vyšetrovateľa svoje predchádzajúce vyjadrenia označil za „neuvážený výplod“ a tvrdil, že o páchateľoch spomínaných vrážd nevie vôbec nič. „Predmetný status nebol premyslený, bol skoncipovaný narýchlo. Bola to len moja nepremyslená snaha o pritiahnutie pozornosti,“ parafrázuje vyšetrovateľ Bombicove slová.
Polícia v tejto súvislosti vypočula aj jeho asistenta Richarda Krištofoviča, ktorý potvrdil, že status zverejnil na priamy telefonický pokyn Bombica priamo z väzby. Vyšetrovateľ napokon trestné stíhanie Dannyho Kollara za neoznámenie trestného činu odmietol, keďže sa jasne preukázalo, že žiadne reálne informácie nemal a išlo len o bohapusté klamstvo s cieľom zaujať.