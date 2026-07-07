Brusel prijal stratégiu pre chov hospodárskych zvierat: Tieto zmeny zasiahnu milióny európskych fariem

BRUSEL - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že prijala stratégiu pre chov hospodárskych zvierat s cieľom zabezpečiť, aby tento sektor v Európe zostal dlhodobo silný a odolný. Prvá stratégia tohto druhu stanovuje opatrenia na pomoc chovateľom hospodárskych zvierat pri riešení ekonomických, environmentálnych a trhových výziev, informuje spravodajca.
Dlhodobá vízia uznáva zásadnú úlohu udržateľného chovu hospodárskych zvierat pre ochranu potravinovej bezpečnosti Európy a podporu vidieckych komunít.
Chov hospodárskych zvierat predstavuje približne 40 % pridanej hodnoty v poľnohospodárstve EÚ a generuje ročný obrat okolo 400 miliárd eur. Má silný sociálny a územný vplyv, zamestnáva približne sedem miliónov ľudí na štyroch miliónoch fariem po celej Európe, často v oblastiach s malým počtom iných ekonomických príležitostí. Sektor poskytuje vysokokvalitné bielkoviny a predstavuje európsku excelentnosť na celom svete s niektorými z najvyšších environmentálnych, bezpečnostných a kvalitatívnych štandardov na svete. Sektor čelí výzvam, ako sú nízka ziskovosť a rastúce náklady, meniace sa trhové podmienky, choroby zvierat, vznik nových, vyšších štandardov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a takisto environmentálnym výzvam.
Päť hlavných priorít
Stratégia pre hospodárske zvieratá stanovuje päť priorít: odolný sektor chovu hospodárskych zvierat pripravený na krízu; konkurencieschopný sektor chovu hospodárskych zvierat - v EÚ a na celom svete; udržateľný sektor chovu hospodárskych zvierat; sektor vhodný pre všetky farmy a regióny, čo znamená nevyhnutnosť prepojenia medzi chovom hospodárskych zvierat a územím; excelentnosť v živočíšnej výrobe, čiže dôraz na kvalitu aj prostredníctvom posilneného označovania zemepisných označení a pôvodu EÚ („Nakupujte európske“) a uznávania kvality a systémov ekologickej výroby. Komisia upozornila, že riešenie tlakov, ktoré na agrosektor pôsobia, je nevyhnutné na zabezpečenie jeho odolnosti a udržateľnosti v budúcnosti a na prilákanie budúcich generácií poľnohospodárov.
To znamená menej sa spoliehať na dovážané vstupy a viac na domáce zdroje, obehovosť a znižovanie emisií. Kľúčovými cieľmi aj naďalej zostávajú zachovanie bezpečnosti potravín a zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat. Stratégia pre hospodárske zvieratá prichádza s Akčným plánom EÚ pre bielkoviny. Obe iniciatívy sa zameriavajú na zníženie strategickej závislosti, posilnenie potravinovej bezpečnosti v Európe a prispievanie k silnejšiemu, odolnejšiemu a strategickejšiemu európskemu agropotravinárskemu systému.
Akčný plán pre bielkoviny sa zameriava na zvýšenie ponuky a využívania bielkovín pestovaných v EÚ. V roku 2025 sa v Únii vyprodukovalo iba 25 % olejnatých semien a bielkovinových plodín používaných na kŕmenie zvierat v EÚ. Cieľom je zvýšiť tento podiel na 35 % do roku 2035. Komisia bude podporovať produkciu európskych bielkovinových plodín a zlepšovať jej konkurencieschopnosť v oblasti bielkovín pestovaných v Únii. Uznaním silných väzieb medzi potravinovými, krmivovými, energetickými a priemyselnými hodnotovými reťazcami bude zároveň podporovať inovácie, investície, diverzifikovanú stravu a lepšie monitorovanie závislosti od bielkovín.