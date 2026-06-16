Desivé priznanie asistentky Borisa Kollára: Exsnúbenec ju dobil a nechal v jarku!

BRATISLAVA - Laura Vargová prehovorila o temnej minulosti, ktorá ju poznačila na celý život. Bývalá účastníčka šou Ruža pre nevestu priznala, že za desiatky tisíc eur investované do plastických úprav môže aj toxický vzťah s násilným snúbencom. Jeho urážky a fyzické útoky v nej zanechali hlboké jazvy, s ktorými bojuje dodnes.
Laura Vargová sa zviditeľnila prostredníctvom šou Ruža pre nevestu, v ktorej si najlepší obraz nevytvorila. Na obraze bola zákerná, falošná a teda nemal ju vôbec každý rád. Po šou sa na chvíľu stiahla z verejnosti a dokonca neprišla ani na natáčanie špeciálnej epizódy televízie Markíza. Ružičky s ňou dnes nechcú mať nič spoločné.
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Tmavovláska prijala pozvanie do podcastu Oski Show, kde vysvetlila, že celá jej persóna v šou bola hraná. Okrem iného preberali aj jej plastiky a cenu všetkých zákrokov odhaduje až na 70-tisíc eur. „Minula som na svoje vylepšenia už okolo 70-tisíc eur. Nie som so sebou spokojná. Mám upravený nos, pery, celú symetriu tváre, mám výplne pod očami, dvakrát spravené prsia, bola som na rôznych liposukciách,“ priznala.
Prezradila aj dôvod, prečo je so sebou taká nespokojná. „Hlavným dôvodom budú asi vzťahy, ktoré som mala v minulosti. Kedysi som bola zasnúbená, ale tento muž bol voči mne fyzicky násilný. Keď dennodenne počuješ od muža, ktorého miluješ, že si tučná, škaredá, máš veľké zuby, veľký nos… tento vnútorný hlas vo mne zostal,“ šokovala.
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Vzťah ukončila po tom, ako ju jej snúbenec napadol. „Kúpila som mu auto. Raz sme sa cestou pohádali, on zastavil a prišiel k mojim dverám. Chytil ma za vlasy a hodil ma do jamy pri ceste. Nechal ma tam, v lese, a odišiel so všetkými mojimi vecami v aute, ktoré som mu kúpila,“ opísala.
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