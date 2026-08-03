Backstreet Boys sa predstavia ako milujúci ockovia Naspievali skladbu k animovanému filmu Labková Patrola: Dinosaurí film

Animovaná komédia s najšikovnejšími a najroztomilejšími šteniatkami všetkých dôb príde do kín už 6. augusta. Na svoje si prídu nielen deti, ale aj rodičia, ktorí si môžu nostalgicky zaspomínať na svoju mladosť. Titulnú skladbu totiž naspievala rovnako milovaná chlapčenská kapela Backstreet Boys.
Zatiaľ čo deti a ich rodiny po celom svete poznajú neuveriteľne chytľavú znelku seriálu Labková patrola - „Žiadna úloha nie je príliš veľká, žiadne šteniatka nie sú príliš malé!“ – už od prvých tónov, pre film Labková patrola: Dinosaurí film tvorcovia oslovili aj iných umelcov známych svojimi strhujúcimi skladbami. Rodičov a ich deti mimoriadne poteší skupina Backstreet Boys, ktorá interpretuje pieseň napísanú Edom Sheeranom, Savanom Kotechom, Johnny McDaidom a Ilyom Salmanzadehom.
„Vo filme je skvelá scéna, v ktorej šteniatka skúmajú ostrov na rogalách, a už veľmi skoro sme vedeli, že to bude ideálne miesto pre popovú pieseň,“ spomína režisér a spoluautor scenára Cal Brunker. „A keď chcete skvelú popovú pieseň, kto by bol lepší ako Backstreet Boys? Sme nesmierne nadšení, že máme novú pieseň od Backstreet Boys práve pre náš film! Volá sa ‚Bottle Up’.“
Vypočuť si Skladbu Bottle Up a pozrieť si videoklip môžete tu:
Pre členov skupiny Backstreet Boys – Nicka Cartera, Briana Littrella, AJ McLeana, Howieho Dorougha a Kevina Richardsona – bol seriál Labková patrola kľúčovou súčasťou detstva ich detí. „Je to súčasťou života našej rodiny už od ich narodenia,“ hovorí Carter. „So všetkými mojimi deťmi, a najmä s mojím synom, sme to sledovali od prvého dielu, a tak každý jeden z týchto dielov pre nás predstavuje spomienky. Takže skutočnosť, že sme sa mohli podieľať na tomto filme v akejkoľvek úlohe, je skutočne skvelá.“
Video zo zákulisia s Backstreet Boys:
Päť členov kapely sa podľa vlastných slov dokáže stotožniť s hlavnou témou filmu, ktorou je spolupráca rôznorodých osobností. „Každý prispieva niečím, či už sú to naše hlasy, individuálne hudobné osobnosti alebo vplyvy,“ hovorí McLean. „Náš spoločný zvuk ako celku je jedinečný a práve to robí Backstreet Boys tým, čím sú. Každý z nás pochádza z iného hudobného prostredia alebo má rád iné hudobné žánre, čo nám umožňuje rozširovať náš hudobný svet.“ A Richardson dodáva: „Všetci máme rôzne silné stránky, ktoré sa navzájom dopĺňajú.“ Speváci sa tak pripodobňujú milovaným šteniatkam, ktoré sú tiež všetky iné, no spolu vytvárajú dokonalú kombináciu.
Keď kapela po prvýkrát dostala text a hudbu k piesni „Bottle Up“, hneď v nej objavili nielen skvelú pieseň, ale aj fantastickú príležitosť. „Je to pre nás výnimočný moment, že môžeme byť súčasťou niečoho tak úžasného – čo milujú aj naše deti – v tejto fáze našej kariéry,“ poznamenáva McLean. Inšpiráciou pre pieseň bola myšlienka, že šteniatka nielen, že vidia dinosaurov po prvýkrát, ale túto mimoriadnu udalosť prežívajú spoločne, čo ju robí ešte krajšou. „Chcete si ten okamih uchovať. Chcete, aby trval navždy,“ hovorí Dorough.
Animovaný film Labková patrola: Dinosaurí film prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 6. augusta.
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