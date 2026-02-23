Asistentka Borisa Kollára: FOTO v SEXI bielizni... Uff, po svojom boku mal poriadnu dračicu!

BRATISLAVA - Nová séria šou Ruža pre nevestu ešte ani nezačala a už jedna zo súťažiacich strhla všetku pozornosť na seba. Medzi dievčatami, ktoré zabojujú o srdce ženícha Adriána, sa objavila aj 30-ročná Laura, bývalá asistentka Borisa Kollára, ktorá je poriadna sexica. Po svojom boku mal bývalý politik totálnu šupu!
Nová séria obľúbenej reality šou Ruža pre nevestu sa už čoskoro objaví na televíznych obrazovkách a diváci postupne spoznávajú prvé súťažiace. Medzi nimi je aj 30-ročná Laura. Hneď v úvodnej predstavovacej časti prezradila, že istý čas pôsobila ako asistentka Borisa Kollára. Počas tejto práce ju mohli niekoľkokrát diváci zahliadnuť na televíznych obrazovkách.
Markíza ODHALILA súťažiace z Ruže pre nevestu: Asistentka Borisa Kollára aj SEXI Češka!
Laura však zdôraznila, že ich vzťah bol podľa jej slov výlučne profesionálny a nikdy medzi nimi nešlo o nič viac než o pracovnú spoluprácu. Z politiky sa napokon rozhodla odísť, keďže jej prostredie nevyhovovalo. Označila ho za toxické. Aj keď už nepracuje v NR SR, v živote sa nestratila. Teraz podniká a taktiež jej nie je cudzie pózovanie pred objektívom. Nečudo, keďže je Laura poriadna sexica.
Na sociálnych sieťach Laura pravidelne zdieľa fotografie zo svojho života a nebojí sa ani odvážnejších záberov. Na viacerých snímkach pózuje v sexi bielizni. Veď pozrite!