Známa Slovenka prehovorila o kritike po pôrode: Tri správy, tri úplne odlišné pohľady!

BRATISLAVA - Influencerka Klaudia Maniak, známa ako JustKlaudy, sa podelila o tri správy od mamičiek, ktoré reagovali na jej otvorené rozprávanie o náročnom období po pôrode. Kým jedna ju kritizovala, druhá jej nerozumela a tretia jej poďakovala za úprimnosť.
Minulý rok v auguste sa influencerka JustKlaudy stala mamou synčeka Sebastiana. Od pôrodu uplynul viac ako rok a dnes sa na náročné obdobie šestonedelia a prvých mesiacov materstva pozerá s odstupom. Na Instagrame zverejnila tri správy od mamičiek, ktoré reagovali na jej vtedajšie otvorené priznania.
Prvá správa bola kritická. Jedna zo sledovateliek jej priznala, že jej obsah v tom čase vôbec nesadol. „Môj profil bol na začiatku jej cesty materstva pre ňu toxický a nechápala môj negatívny mindset, keďže je sama mamou a takto to nikdy necítila,“ priblížila JustKlaudy. Druhá žena jej síce rozumela o niečo viac, no ani ona sa s jej skúsenosťou úplne nestotožnila. „Slová, ktoré som zdieľala v tomto období, neboli z jej strany pochopené, pretože mala tiež náročné obdobie, no to moje nevyzeralo až tak náročné ako to jej,“ napísala influencerka. Úplne odlišná bola tretia reakcia. Sledovateľka jej poďakovala za úprimnosť a priznala, že práve jej príspevky jej pomohli prekonať náročné chvíle. „Prechádza niečím podobným a nikto v jej okolí nič také nezažil. Vďaka mne sa cíti o trochu menej sama a nevyčíta si, že chyba je v nej, ale chápe, že sa to proste stáva,“ citovala.
Influencerka zdôraznila, že zverejnením správ nechcela ukázať, kto mal pravdu. „Všetky tri správy sú v poriadku. Chcem ti len ukázať, ako rozdielne môžeme vnímať jednu a tú istú vec, pretože ju vidíme cez filter toho, čo sme samy prežili,“ odkázala. Na záver pridala silný odkaz všetkým mamám. „To najmenej, čo si môžeme jedna druhej dať, je nesúdiť. Ak si spokojná, poďakuj a prijmi to, že nie každá to má alebo mala takto. Ja chcem byť jednou z tých, ktoré to zmenia tým, že budem pozerať na ostatné s pochopením a súcitom. Začína to vždy odo mňa... a od teba!“ uzavrela.
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