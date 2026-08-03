Tragédia na trajekte! VIDEO Požiar a výbuchy si vyžiadali obete: Záchranári stále pátrajú po nezvestných

JAKARTA - Indonézski záchranári pátrajú po 28 nezvestných osobách z trajektu pri ostrove Madura. Na lodi vypukol v nedeľu požiar, ktorý pripravil o život piatich ľudí. Informuje o tom agentúra Reuters.
Loď smerovala z mesta Surabaja vo Východnej Jáve do Makasaru v provincii Južné Sulawesi. Požiar vypukol pri ostrove Maduro pri východnom pobreží Jávy. Riaditeľ oddelenia námorných a leteckých záležitostí polície vo Východnej Jáve Arman Asmara Syarifuddin uviedol pre agentúru Reuters, že z 271 osôb na palube je 28 nezvestných, päť osôb zahynulo a 238 bolo zachránených.
„Polícia spolu so záchrannou službou a námorníctvom nasadila sedem lodí a jeden vrtuľník na pátranie po nezvestných osobách,“ povedal Arman. Medzi nasadenými siedmimi loďami je námorná korveta, rýchlostné člny a hliadková loď s kapacitou približne 100 pasažierov, vysvetlil. Záchranári sa zameriavajú na oblasť západne od miesta nehody. Podľa Amrana budú záchranné práce trvať sedem dní a môžu byť predĺžené o ďalších 14. Príčiny vzniku požiaru zatiaľ nie sú známe.
Preživší pre agentúru AFP opísali, že požiar vypukol v nedeľu ráno počas raňajok. „Najskôr sa dym dostal do informačnej miestnosti a do spální. A potom došlo k výbuchom,“ povedal jeden z pasažierov. Požiar podľa neho vypukol na zadnej časti lode, čo donútilo cestujúcich utekať na prednú časť, kde dostali záchranné vesty. Keď sa oheň približoval, skočil cez palubu spolu so starším mužom a keď sa obzrel, videl, ako plamene pohltili „takmer celý“ trajekt.
Indonéziu tvorí viac než 17.000 ostrovov. Lode sú tam preto bežným dopravným prostriedkom, no vzhľadom na nedostatočné bezpečnostné predpisy a nepredvídateľné počasie často dochádza k podobným nehodám.