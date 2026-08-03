Prevratný objav českých vedcov: Vystihli moment, kedy presne vzniká rakovina!

BRNO - Vedci z Brna oznámili objav, ktorý môže výrazne posunúť výskum rakoviny. Podarilo sa im identifikovať mechanizmus, ktorý rozhoduje o tom, kedy bunka zmení svoje správanie a môže sa začať proces vedúci k vzniku nádorového ochorenia. Výsledky ich práce zaujali aj prestížny vedecký časopis.
Vedci odhalili dôležitý mechanizmus v bunkách
Výskumníci zo Stredoeurópskeho technologického inštitútu (CEITEC) a Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity dosiahli objav, ktorý odborníci označujú za významný krok vo výskume rakoviny. Ako informoval portál TN.cz, vedcom sa podarilo odhaliť takzvaný bod zlomu bunky – okamih, keď sa začína meniť jej správanie spôsobom, ktorý môže viesť k rozvoju nádorového ochorenia.
Výsledky výskumu vzbudili pozornosť aj v zahraničí a publikoval ich prestížny vedecký časopis Science Advances.
Rozhodujúcu úlohu zohráva komunikácia medzi bunkami
Hoci vznik rakoviny vedci skúmajú desaťročia, mnohé mechanizmy zostávali doteraz neobjasnené. Zjednodušene povedané, nádor vzniká vtedy, keď poškodená bunka nezanikne prirodzeným spôsobom, ale začne sa nekontrolovane deliť a prestane správne spolupracovať s ostatnými bunkami organizmu.
Práve táto vzájomná komunikácia je podľa českých vedcov mimoriadne dôležitá. Kľúčovú úlohu pritom zohráva takzvaná signalizačná dráha WNT, ktorá koordinuje fungovanie miliárd buniek v ľudskom tele. Výskumný tím zistil, že bunky na prijaté signály nereagujú postupne, ale fungujú podobne ako vypínač – buď sa aktivujú, alebo zostanú neaktívne.
Rozhoduje jediný proteín
Prvý autor štúdie Miroslav Micka vysvetlil, že rozhodujúcu úlohu zohráva proteín DVL. „Zistili sme, že proteín DVL sa správa ako prepínač. Svoju štruktúru zmení až vo chvíli, keď záporný náboj na jeho povrchu prekročí určitú prahovú hodnotu. Až potom sa prestaví a umožní ďalší krok pri prenose signálu,“ citovala jeho vyjadrenie TN.cz.
Práve tento mechanizmus podľa vedcov predstavuje dôležitý moment, ktorý môže rozhodovať o ďalšom správaní bunky.
Objav môže pomôcť pri vývoji novej liečby
Podľa odborníkov vznikajú v ľudskom organizme každý deň tisíce poškodených buniek. Môžu byť dôsledkom prirodzených chýb pri delení buniek alebo pôsobenia vonkajších faktorov, napríklad škodlivého žiarenia či chemických látok.
Vo väčšine prípadov ich však imunitný systém dokáže rozpoznať a odstrániť skôr, než spôsobia vážnejší problém.
Lekár Cyril Mucha pre TN.cz vysvetlil, že podľa jednej z odborných teórií prekoná každý človek počas života vznik rakovinových buniek viackrát, no zdravá imunita ich dokáže zlikvidovať ešte v zárodku.
„Hovorí sa, že ide vlastne o poruchu imunity. Každý z nás môže počas života opakovane vytvoriť rakovinové bunky, ale správne fungujúci imunitný systém ich odstráni. Až keď to z rôznych dôvodov nedokáže, rakovina sa začne rozvíjať,“ uviedol.
Vedci sa odpoveď snažili nájsť celé roky
Moment, keď sa zdravá bunka začne meniť na nádorovú, patrí medzi najväčšie otázky modernej onkológie. Odborné tímy po celom svete sa jeho mechanizmus snažili objasniť dlhé roky.
Brnianski vedci teraz veria, že ich objav pomôže lepšie pochopiť vznik rakoviny a v budúcnosti môže prispieť aj k vývoju účinnejších spôsobov prevencie alebo liečby tohto závažného ochorenia.