Princ Louis najväčšou hviezdou podujatia: Malý nezbedník zabával všetkých naokolo!

GLASGOW - Princ William a princezná Kate vzali všetky svoje deti na Hry Commonwealthu v Glasgowe, no všetku pozornosť si ukradol ich najmladší syn. Princ Louis zabával všetkých naokolo!
Leto britskej kráľovskej rodiny sa nesie v znamení športových podujatí. Po návšteve prestížnych dostihov Royal Ascot, finále Wimbledonu či charitatívneho turnaja v póle sa princ William a princezná Kate opäť ukázali na verejnosti.
Tentoraz ich sprevádzali všetky tri deti. Rodina zavítala do škótskeho Glasgowa, kde sa konajú Hry Commonwealthu 2026. Kým princezná Charlotte už atmosféru tohto športového sviatku zažila v roku 2022, jej bratia George a Louis si podujatie vychutnali vôbec po prvý raz. Princ Louis bol bezpochyby hlavnou hviezdou celého podujatia.
Malý nezbedník si na hlavu nasadil pestrofarebný waleský klobúčik, obhrýzal si nechty, ukazoval prstom na dráhu a počas celého podujatia striedal jeden vtipný výraz tváre za druhým. Zatiaľ čo starší súrodenci George a Charlotte sledovali napínavé cyklistické preteky pomerne pokojne, Louis v hľadisku velodrómu ani na chvíľu neobsedel.
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