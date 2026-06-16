Belohorcová je po rozvode voľná, ALE... Posledný krok k slobode stojí 5,5 milióna eur!

TENERIFE - Rozvod s Vlastom Hájkom má Zuzana Belohorcová konečne za sebou a netají sa tým, že po päťdesiatke chce otvoriť novú životnú kapitolu. Úplnú slobodu však bývalým manželom stále komplikuje luxusná vila na Tenerife za 5,5 milióna eur, ktorú sa už mesiace nedarí predať. A práve s ňou súvisí aj ďalší citlivý problém.
To, čo malo byť kedysi vysnívaným domovom pre celú rodinu, sa napokon zmenilo na symbol ich stroskotaného vzťahu. Ich dvadsaťročné manželstvo minulý týždeň definitívne ukončil pražský súd, no bývalých partnerov stále spája spoločný majetok na Tenerife.
Belohorcová sa netají tým, že po rozvode chce začať odznova. Podľa vlastných slov sa o obe deti stará sama a túži po tom, aby si každý z bývalých partnerov mohol ísť vlastnou cestou. V tom jej však bráni práve luxusná nehnuteľnosť, ktorá stále nemá nového majiteľa. S nepredanou vilou je navyše podľa Belohorcovej spojený aj ďalší problém týkajúci sa ich spoločných detí.
„Už sme mali niekoľko kupcov. Kým sa dom nepredá, nebude otec detí platiť výživné. Som rada, že sú vyriešené deti, rozvod máme konečne za sebou, teraz už zostáva len predať dom, rozdeliť si peniaze a ísť si vlastnou cestou,“ prezradila pre český Blesk.
Predaj nehnuteľnosti sa však už niekoľko mesiacov nedarí. Vila s výhľadom na oceán sa predáva za 5,5 milióna eur. Novému majiteľovi ponúkne štyri spálne, tri kúpeľne, 16-metrový infinity bazén, wellness zónu aj garáž pre desať áut. Nehnuteľnosť, ktorá mala byť symbolom ich spoločného šťastia, sa tak po rozvode stala poslednou prekážkou na ceste k úplnej slobode.
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