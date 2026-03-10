Laura z Ruže pre nevestu mala u Kollára kráľovský plat: Fu, z tej sumy sa vám zatočí hlava!

BRATISLAVA - Sexi účastníčka novej série šou Ruža pre nevestu Laura Vargová má za sebou poriadne zaujímavú minulosť. Kým dnes púta pozornosť pred kamerami, ešte pred pár rokmi sa pohybovala v centre slovenskej politiky. A nešlo len o skúsenosť – v parlamente si prišla aj na poriadne slušné peniaze
Laura v rokoch 2020 až 2023 pracovala v Národnej rade Slovenskej republiky ako asistentka vtedajšieho predsedu parlamentu Boris Kollár. Podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv išlo o oficiálnu spoluprácu, za ktorú dostávala pravidelnú odmenu.
Zo zverejnených dokumentov vyplýva, že počas troch rokov si v parlamente zarobila celkovo 138 603 eur. Jej príjem sa pritom postupne zvyšoval. Zmluva obsahovala aj tri dodatky z rokov 2021, 2022 a 2023, ktoré upravovali výšku mesačnej odmeny za poskytované služby. V poslednom období tak mesačne dostávala 3521 eur.
Samotná Laura sa netají tým, že toto obdobie považuje za významnú skúsenosť. „Za svoj najväčší životný úspech považujem to, že som pracovala ako asistentka predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,“ uviedla vo svojom predstavovacom videu.