OBROVSKÁ tragédia v Taliansku: VIDEO Zrážka autobusu plného turistov s karavanom! Šesť obetí a desiatky zranených

TERNI – Sever Talianska zasiahla tragická dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazil turistický autobus s obytným autom. Po prudkom čelnom náraze boli do kolízie vtiahnuté aj ďalšie vozidlá. Bilancia sa počas večera zvýšila na šesť obetí a viac ako tri desiatky zranených.
Čelný náraz spôsobil katastrofu
K nehode došlo v nedeľu popoludní na štátnej ceste SS79 spájajúcej mestá Terni a Rieti pri obci Colli sul Velino na hranici regiónov Lazio a Umbria. Podľa prvých zistení talianskej diaľničnej polície obytné auto z doposiaľ neobjasnených príčin prešlo do protismeru, kde sa čelne zrazilo s autobusom prevážajúcim turistov smerujúcich k známym vodopádom Cascata delle Marmore. Agentúra ANSA uviedla, že do nehody boli následne zapojené aj dve osobné autá.
Silu nárazu dokumentujú zábery z miesta nehody. Obytné auto bolo prakticky zničené a autobus zostal s vážne poškodenou prednou časťou stáť naprieč vozovkou.
Bilancia stúpla na šesť obetí
Počet obetí sa počas večera zvýšil. ANSA s odvolaním sa na predsedníčku regiónu Umbria Stefaniu Proiettiovú informovala, že pri nehode zahynulo šesť ľudí a ďalších 34 utrpelo zranenia. Šesť pacientov bolo prijatých v kritickom stave a viacerých transportovali vrtuľníkmi do nemocníc v Ríme, Terni, Perugii, Foligne, Spolete a Rieti.
Proiettiová označila zásah záchranárov za „katastrofickú mimoriadnu udalosť“ a uviedla, že región okamžite aktivoval plán pre hromadné nešťastia. „Naši zdravotníci sa ocitli pred scénou, ktorá pripomínala vojnu,“ povedala po mimoriadnom zasadnutí krízového štábu.
Turistom poskytli psychologickú pomoc
Autobus viezol návštevníkov smerujúcich k vodopádom Marmore, jednému z najvyhľadávanejších turistických miest v strednom Taliansku. Tí, ktorí neboli zranení, dostali podľa predsedníčky regiónu psychologickú pomoc a dočasné ubytovanie. Do záchrannej akcie sa zapojili hasiči, polícia, civilná ochrana aj zdravotníci z regiónov Umbria a Lazio.
Príčiny nehody vyšetrujú
Presné okolnosti tragédie zatiaľ nie sú známe. Polícia skúma technický stav vozidiel, výpovede svedkov aj kamerové záznamy. Prokuratúra v Terni začala vyšetrovanie pre podozrenie z viacnásobného usmrtenia z nedbanlivosti a nariadila zaistenie všetkých zúčastnených vozidiel.
Nehoda spôsobila na frekventovanom cestnom ťahu rozsiahle dopravné obmedzenia. Cesta zostala niekoľko hodín úplne uzavretá, kým záchranári ošetrovali zranených a vyšetrovatelia dokumentovali miesto tragédie.