Rozporuplné správy z Teheránu: Trump avizuje rokovania, Irán však akékoľvek rozhovory popiera

TEHERÁN - Irán v súčasnosti nerokuje so Spojenými štátmi, vyhlásilo iránske ministerstvo zahraničných vecí. Americký prezident Donald Trump len pár hodín predtým avizoval, že rokovania medzi krajinami sa začnú v pondelok. Informuje o tom televízia Sky News.
Teherán rokuje iba s Ománom s cieľom vytvoriť dočasnú bezpečnú trasu cez Hormuzský prieliv, oznámil v pondelok hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí. Dodal však, že dohoda s Ománom nebude stačiť na opätovné otvorenie tejto kľúčovej námornej cesty. Situácia v prielive zostane podľa Bakájího nezmenená, ak bude „agresia USA“ pokračovať.
Žiadne plány na prijatie delegácie USA ani na vyslanie vlastnej delegácie v súčasnosti neexistujú, doplnil hovorca. Trump v nedeľu na palube Air Force One oznámil, že rokovania medzi Washingtonom a Teheránom sa začnú v pondelok popoludní. Podrobnosti o mieste rokovaní ani ich účastníkoch neposkytol. Šéf Bieleho domu zároveň uviedol, že krajiny dosiahli dohodu o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, ktorý Irán od začiatku vojny väčšinu času blokoval.