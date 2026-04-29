Budúca babička to neudržala: Čo Silvia Šarköziová prezradila o vnúčatku skôr, než chcela Vanessa

BRATISLAVA - Cigánska diablica Vanessa Šarköziová žiari šťastím! Po turbulentnom rozchode a opätovnom zblížení sa s partnerom Davidom je dnes všetko inak a hudobníčka bude mamou!
Vanessa a David žijú svoj sen! Po odlúčení k sebe dvojica nielenže našla opäť cestu, no dnes sa už tešia z radosnej novinky! Zaľúbenci sa totiž už čoskoro stanú rodičmi svojho prvého dieťatka. Dvojica sa už nového prírastku nevie dočkať, no niektoré veci si stále nechávajú pre seba - aj pohlavie dieťatka. Jasno však majú v otázke mien. „Sú vo výbere tradičné mená, keďže chceme, aby sa hodili k priezvisku, takže nie je to žiadna zahraničná zaujímavosť, ako je dnes v móde,“ dodala Vanessa.
Najväčšiu radosť z vnúčatka má nepochybne budúca babička Silvia Šarköziová, ktorá sa svojej novej roly už teraz nevie dočkať. No so smiechom dodáva, že svoje budúce aktivity pri pomoci s bábätkom krotiť neplánuje. „Ja sa obávam, že som až tak pripravená, že budem až otravná babička. Mňa bude treba veľmi, veľmi krotiť, aby som u nich aj nespávala.“
Práve Silvia však bola tou osobou, ktorá mladým zaľúbencom "prekazila" veľké plány. Vanessa s Davidom totiž chceli radostnú novinu oznámiť rodine ako vianočný darček na Štedrý večer. Osud to však zariadil tak, že jej sladké tajomstvo bolo odhalené skôr, než chcela...
Hoci je Vanessa v šiestom mesiaci tehotenstva, bruško jej takmer nevidieť. Pribrala veľmi málo. „Nie je to žiadnou mojou zásluhou, príroda to tak zariadila, lebo chutí mi veľmi, možno ešte viac ako predtým,“ prezradila budúca mamička, ktorá stále koncertuje v plnom prúde. V rozhovore prezradila ešte viac... a padli aj slová o období, kedy to s Dávidom nebolo práve najružovejšie.
