AKTUÁLNE Útok v Lučenci! Muž bodol ženu do brucha a hrude: Následne zranil aj sám seba

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)
LUČENEC - Po útoku na Továrenskej ulici v Lučenci skončila v nedeľu popoludní so zraneniami a vo vážnom stave v nemocnici žena. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Spresnila, že podľa predbežných informácií mal 41-ročný muž bodnúť 36-ročnú ženu do brucha a hrude. Muž následne zranil aj seba. Podľa hovorkyne okolnosti incidentu aktuálne vyšetrujú viaceré zložky Policajného zboru. „Bližšie informácie ku skutku poskytneme, až keď to procesná situácia umožní,“ podotkla Žabková.