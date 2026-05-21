Vanessa Šarköziová ukázala rozkošnú fotku: Jednou vetou odhalila veľké tajomstvo! Pod srdcom nosí...

BRATISLAVA - Radostné tajomstvo je vonku. Vanessa Šarköziová na nečakane prezradila pohlavie svojho bábätka. Pri milej fotografii so synovcom priznala, či do rodiny pribudne chlapček alebo dievčatko.
Speváčka a hudobníčka Vanessa Šarköziová prežíva jedno z najkrajších období v živote. Pred niekoľkými týždňami oznámila radostnú novinu: Dieťatko čaká so svojím dlhoročným partnerom Dávidom, po boku ktorého je už viac než desať rokov. „26! S týmto mužom trávim po mojom boku už 11. narodeniny. No tento rok je to predsa len niečím iné… polku z neho nosím v brušku,“ napísala na sociálnu sieť. O niekoľko dní na to sa budúca mamička pochválila ďalšou informáciou - ukázala zásnubný prsteň. „A tak si včera točím výhľad pred večerou, keď tu zrazu… 💍🥹❤️ I said yes 💍❤️.“
Vanessa sa teda so svojimi fanúšikmi pravidelne delí o momenty z tehotenstva a najnovšie odhalila aj veľké tajomstvo – pohlavie bábätka. Na sociálnej sieti zverejnila nežnú fotografiu, na ktorej oddychuje jej synovec po boku ďalšieho malého člena rodiny. K záberu pripísala: „Túto si sem musím odložiť. Ako si bratranci spolu oddychovali bok po boku. P.S. Áno, áno, bude to chlapček.“
Práve posledná veta okamžite upútala pozornosť fanúšikov, ktorí budúcej mamičke začali posielať množstvo gratulácií. Zdá sa tak, že Vanessa sa už nevie dočkať príchodu svojho malého princa.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%