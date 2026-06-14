Brutálna smrť pred očami svedkov: Mladá žena neprežila adrenalínový skok, organizátori ju nezaistili!

LIMEIRA - Obrovská vlna pobúrenia a zdesenia zasiahla brazílske mesto Limeira. Iba 21-ročná Maria Eduarda Rodrigues de Freitas sa rozhodla pre adrenalínový zoskok z mosta, ktorý sa však skončil fatálnou tragédiou. Mladá žena sa zrútila zo 40-metrovej výšky priamo na zem po tom, čo ju inštruktori pustili do prázdna bez akéhokoľvek bezpečnostného istenia.
Podľa informácií portálu G1 sa tragický incident odohral počas víkendu pred očami desiatok šokovaných svedkov. Mladá žena si chcela vyskúšať populárny skok na lane. Na sociálnych sieťach sa okamžite začali šíriť amatérske videozáznamy, ktoré zachytávajú posledné sekundy jej života.
Na záberoch je jasne vidieť, ako dvojica inštruktorov dáva Márii pokyn na skok a následne ju bezstarostne púšťa z mosta. Až v momente voľného pádu si prítomní diváci s hrôzou uvedomili, že k žene nie je pripevnené žiadne lano. Nasledoval tvrdý dopad a krik prizerajúcich sa ľudí.
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Zbabelý útek do lesa
Záchranné zložky boli na mieste v priebehu niekoľkých minút, no mladej Brazílčanke už nedokázali pomôcť. Privolaný koroner mohol len konštatovať smrť v dôsledku devastačných zranení priamo na mieste činu.
Prípad však po dopade nabral ešte dramatickejší spád. Dvaja hlavní inštruktori, ktorí mali bezpečnosť zoskoku na starosti, po zhliadnutí následkov svojej chyby okamžite spanikárili a z miesta činu utiekli.
Oboch nakoniec úspešne vypátrali a zadržali. Úrady nateraz obmedzili na slobode celkovo šesť osôb, pričom tri z nich zostávajú za mrežami v prísnej vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovatelia momentálne preverujú mieru zavinenia jednotlivých zamestnancov a to, ako mohlo dôjsť k takémuto fatálnemu porušeniu základných bezpečnostných protokolov.