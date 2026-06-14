Telefonát dvoch mocností: Putin gratuloval oslávencovi Trumpovi! Ten opäť žiadal koniec vojny

MOSKVA – Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu telefonoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a zagratuloval mu k 80. narodeninám. Trump v rozhovore opätovne vyzval na zastavenie bojov na Ukrajine, povedal novinárom zahraničnopolitický poradca Kremľa Jurij Ušakov. Témami boli okrem toho vojna v Iráne a bilaterálne vzťahy, informujú o tom agentúry DPA a AFP.
Rusko vedie od roku 2022 vojnu proti Ukrajine. Washington od Trumpovho nástupu do funkcie vyvíja na obe strany tlak, aby uzavreli mierovú dohodu. „Rozhovor sa zameral na situáciu okolo memoranda o porozumení pripravovaného medzi Spojenými štátmi a Iránom. Donald Trump povedal, že dohoda je blízko,“ povedal Ušakov.
Obaja prezidenti sa podľa poradcu dohodli, že americkí osobitní vyslanci USA Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí sa v súčasnosti venujú otázkam Iránu, sa „čoskoro vrátia do Ruska“.