Po rokoch späť v SND: FOTO Elena Podzámska zažila veľký návrat! TAKTO ju prijali diváci....

BRATISLAVA – Herečka Elena Podzámska sa v sobotu večer predstavila na javisku Slovenského národného divadla. V rámci hosťovania Národného divadla Košice účinkovala v inscenácii Nočná skúška – príprava na muzikál, ktorou sa po rokoch opäť vrátila pred bratislavské publikum. Ako to zvládla?
Pre Elenu Podzámsku bol sobotný večer výnimočný. Obľúbená herečka sa po rokoch opäť postavila na javisko Slovenského národného divadla, kde účinkovala v baletnej inscenácii Nočná skúška v podaní Národného divadla Košice. Podzámska prijala ponuku šéfa baletu Ondreja Šotha a stvárnila hlavnú úlohu v predstavení, ktoré sa stretlo s pozitívnym ohlasom publika.
Charizmatická brunetka si v minulosti prešla náročným obdobím. Z divadelných dosiek aj televíznych obrazoviek sa na niekoľko rokov vytratila, no postupne sa jej podarilo opäť nájsť cestu k práci, ktorú miluje. Dnes sa naplno venuje divadlu a jej návrat na scénu je dôkazom, že talent a odhodlanie dokážu prekonať aj náročné životné skúšky.
Podzámsku si diváci pamätajú aj z viacerých úspešných televíznych projektov. Účinkovala v seriáloch Panelák, Ordinácia v ružovej záhrade, Odsúdené, Kriminálka Kraj či Vlci. V súčasnosti sa sústreďuje najmä na divadelné projekty, no mnohí fanúšikovia veria, že ju čoskoro opäť uvidia aj na televíznych obrazovkách.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%