Historický zvrat na Blízkom východe! Trump tvrdí, že dohodu s Iránom PODPÍŠU o niekoľko hodín

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že mierová dohoda s Iránom by mala byť uzavretá v najbližších hodinách napriek izraelskému útoku na Bejrút, ktorý podľa neho oddialil plánovaný podpis. Informovali o tom spravodajský server Axios a agentúra AFP.
„Narušilo to. Odložilo to podpísanie o niekoľko hodín. Malo to byť už teraz. Teraz je to naplánované o niekoľko hodín,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore pre Axios. Šéf Bieleho domu bol podľa vlastných slov veľmi rozhnevaný, keď mu poradcovia povedali o útoku Izraela na Bejrút. Priznal, že libanonské militantné hnutie Hizballáh, spojenec Iránu, útočilo na Izrael ako prvé, no zdôraznil, že tento útok nespôsobil škody a nikoho nezabil.
„Je to veľmi zlé – nemohol som tomu uveriť. Hodinu pred tým, ako sme mali podpísať dohodu,“ uviedol Trump. Ostrými slovami tiež kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý podľa neho „nemá súdnosť“.
Teherán trvá na tomm, že dohoda o ukončení vojny musí zahŕňať aj zastavenie paralelného konfliktu v Libanone, kde Izrael vedie vojenské operácie proti Hizballáhu. Ten zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď v reakcii na americko-izraelské útoky na Irán začal odpaľovať rakety na Izrael.