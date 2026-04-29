Slovenský klavirista dobyl svet: Jeho videoklip konkuruje popovým hviezdаm na prestížnom festivale

BRATISLAVA - Michal Mrocek je značka! Klavírny virtuóz je známy aj ako skladateľ a učiteľ klavíra, u ktorého sa na hodiny čaká viac ako rok. Aktuálne sa však môže pochváliť úspechom, aký sa nestáva každý deň.

Neskutočný úspech! Len nedávno prišiel klavirista Michal Mrocek po dlhšej odmlke s novinkou, ktorá je jeho najosobnejšou spoveďou a videoklip sľubuje zážitok, ktorý búra stereotypy o vážnej hudbe.

A teraz musíme zvestovať ďalšiu skvelú správu - Mrocek sa dostal na medzinárodný festival Berlin Music Video Awards, kde je zastúpených viac ako 50 krajín sveta. Pre dušu umelca je to vysnívaný sen a požehnanie mojej práce, lebo takého oznanie sa nedostáva každý deň, teší sa klavirista na festival, kde budú premietané a oceňované najlepšie skladby a klipy v rôznych žánroch - pop, rock, rap... „Ja som sa tam dostal s klavírnou tvorbou,“ ozrejmuje Michal, ktorý pozvaniu na festival spočiatku ani nechcel veriť. Trafil som jackpot, lebo dostať sa tam s klavírnou skladbou, mojou vlastnou kompozíciou, je veľmi komplikované... vnímam to ako veľký signál, že klavírna tvorba je žiadaná, má budúcnosť a je pre spoločnosť prínosom.


Pre Michala účasť na festivale znamená "veľké otvorené dvere" do budúcnosti i do sveta. „Je to veľká hodená karta na stôl, lebo si ma tam môžu všimnúť veľké mená...“ Pre Michala to je obrovský úspech a zadosťučinenie. Potvrdenie, že drina mala zmysel. Uvedomenie si, že netreba zastať či vzdať sa, ale treba kráčať svedomito a neprestajne ďalej. „Minulosť už nemáme, budúcnosť ešte nemáme a to čo máme, je prítomnosť,“ zafilozofoval si Michal, šťastný z toho, čo mu práve prítomnosť teraz naservírovala...

