Slovenský klavirista dobyl svet: Jeho videoklip konkuruje popovým hviezdаm na prestížnom festivale

BRATISLAVA - Michal Mrocek je značka! Klavírny virtuóz je známy aj ako skladateľ a učiteľ klavíra, u ktorého sa na hodiny čaká viac ako rok. Aktuálne sa však môže pochváliť úspechom, aký sa nestáva každý deň.
Neskutočný úspech! Len nedávno prišiel klavirista Michal Mrocek po dlhšej odmlke s novinkou, ktorá je jeho najosobnejšou spoveďou a videoklip sľubuje zážitok, ktorý búra stereotypy o vážnej hudbe.
Pre Michala účasť na festivale znamená "veľké otvorené dvere" do budúcnosti i do sveta. „Je to veľká hodená karta na stôl, lebo si ma tam môžu všimnúť veľké mená...“ Pre Michala to je obrovský úspech a zadosťučinenie. Potvrdenie, že drina mala zmysel. Uvedomenie si, že netreba zastať či vzdať sa, ale treba kráčať svedomito a neprestajne ďalej. „Minulosť už nemáme, budúcnosť ešte nemáme a to čo máme, je prítomnosť,“ zafilozofoval si Michal, šťastný z toho, čo mu práve prítomnosť teraz naservírovala...