Jedna ruka cez ústa a druhá cez nahé prsia: Dcéra zosnulého Paula Walkera rozpálila Instagram!

LOS ANGELES - Modelka a herečka Meadow Walker vo štvrtok zverejnila sériu dovolenkových záberov, ktoré okamžite vyvolali záujem fanúšikov aj zahraničných médií. Na jednej z fotografií totiž pózuje na lodi bez vrchného dielu plaviek, pričom si hruď zakrýva jednou rukou a druhou si prekrýva ústa.
Hoci záber Meadow Walker patril medzi najodvážnejšie z celej série, nepôsobil provokatívne. Skôr zachytával atmosféru bezstarostnej dovolenky, slnka a oddychu pri mori. Dvadsaťsedemročná modelka zverejnila fotografie bez rozsiahlych komentárov, čo je pre ňu typické. Namiesto slov nechala hovoriť samotné zábery. Na ďalších fotografiách bolo vidieť Meadow v čiernych bikinách s kvetinovým vzorom, ako oddychuje na palube lode a vychutnáva si slnečné lúče.
Na záberoch nebolo vidieť snahu o dokonalosť ani starostlivo inscenované pózy. Skôr mladú ženu, ktorá si užíva pokojné dni pri oceáne a uniká pred ruchom verejného života. Fanúšikovia si všimli aj jej nenútený štýl. Slamený klobúk, jednoduché bikiny, minimum doplnkov a prirodzený vzhľad vytvárali dojem letnej bezstarostnosti. Práve táto autenticita je dôvodom, prečo si Meadow na sociálnych sieťach získala takú silnú základňu priaznivcov.
Dovolenka prichádza len niekoľko týždňov po jej účasti na oslavách 25. výročia filmovej série The Fast and the Furious počas filmového festivalu v Cannes, kde sa stretla s dlhoročnými priateľmi svojho zosnulého otca vrátane Vina Diesela.
Ak však mali najnovšie fotografie niečo ukázať, tak predovšetkým to, že Meadow Walker sa cíti dobre vo vlastnej koži. Bez okázalosti, bez potreby šokovať a bez veľkých vyhlásení. Stačilo niekoľko záberov z lode, pohľad na more a nenápadné gesto rukou zakrývajúcou úsmev. A internet mal okamžite o čom hovoriť.
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