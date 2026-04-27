Konečne to prišlo! Vypadnutá Marcinková: Pred tisíckami divákov vyznala lásku Kerešovi

BRATISLAVA - Herečka Gabriela Marcinková sa uplynulú nedeľu musela rozlúčiť s tanečnou šou Let’s Dance. Jej odchod zo súťaže bol veľmi emotívny. Herečka totiž po prvýkrát otvorene vyznala city svojmu partnerovi, choreografovi Miňovi Kerešovi, a to v priamom prenose a pred tisíckami divákov.
V 8. kole tanečnej šou Let’s Dance predviedla Gabika Marcinková spolu so svojím tanečným partnerom Jaroslavom Ihringom dychberúce výkony. Najskôr porotu očarili svojim quickstepom a k záveru večera vytiahli eso z rukáva – úžasný contemporary tanec na tému krehkosti človeka. „Ty si taký dríč, ty makáš naozaj od začiatku až do konca. Mne sa to veľmi páčilo, myslím si, že to pôjde ďaleko," povedala porotkyňa Laura Arcolinová.
Bohužiaľ, jej slová sa nenaplnili – diváci poslali Marcinkovej najmenej SMS hlasov a herečka sa s tanečnou šou musela rozlúčiť. „Ďakujeme milí diváci, milá porota, že ste nás posunuli tak ďaleko. Ďakujeme za všetky krásne správy. Ďakujem ti, Jaro, že to mohlo byť s tebou, veľa som sa naučila, veľmi ma to bavilo, užila som si každý jeden tanec, každý jeden bol pre mňa v niečom výzvou," začala svoju záverečnú reč Marcinková.
„Ďakujem, že vytvárate túto nádhernú šou… vidíte, ako idem plynulo, už tretie kolo som si pripravovala tento prejav, takže evidentne sa oplatilo. Ďakujem Pepe, Šema a taktiež všetkým, ktorí pripravujú túto šou – maskérom, kostymérom, kameramanom, rekvizitárom – ste úžasní,“ pokračovala s humorom. Zrazu prišiel moment, pri ktorom sa jej zlomil hlas.
Po medializovanom rozvode a následnom odhalení, že sa Marcinková dala dokopy práve so známym choreografom Miňom Kerešom, obaja doteraz držali bobríka mlčanlivosti. Tentoraz sa však brunetka odhodlala a pred tisíckou divákov v Inchebe a desiatkami tisíc pred televíznymi obrazovkami mu vyznala lásku v priamom prenose: „Miňo, ďakujem tebe, vytváraš na tomto parkete nádherné čísla, tak jeden z nás odpadáva, tak verím, že ti teraz budem takou lepšou oporou doma, pri tomto všetkom, čo pre túto šou vytváraš, lebo je toho veľa a ďakujem, že sme tu mohli byť.“
Jej slová, zdá sa, tajomne naznačujú, že sa pár zrejme rozhodol povýšiť svoj vzťah na vyššiu úroveň a začali spolu aj bývať. Po emotívnom vyznaní zavládla v Inchebe búrlivá atmosféra. Diváci tlieskali, niektorí so slzami v očiach, iní sa nechali uniesť energiou, ktorú brunetka na parkete zanechala.
