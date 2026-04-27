Červený koberec z Let's Dance: Diskoguľa Pocisková, popísaná Wisterová a... Toto je totálna Elza!

BRATISLAVA - 8. kolo Let's Dance si opäť prišli vychutnať známe tváre. Ani tentoraz nesklamali outfitmi. Pozrite, ako sa celebrity ohákli!
V tomto kole predviedli tanečníci okrem klasických spoločenských tancov aj contemporary, čím celý večer získal ešte emotívnejší a modernejší nádych. Porota aj diváci si prišli na svoje – choreografie boli plné výrazových momentov, technickej precíznosti aj silných príbehov. Napriek famóznym výkonom však súťaž musela opustiť dvojica Gabika Marcinková a Jaroslav Ihring. Ani tentoraz nechýbalo v publiku množstvo divákov, medzi ktorými sa objavilo aj mnoho známych tvárí zo slovenského šoubiznisu.
Tí si nenechali ujsť tento výnimočný galavečer a na udalosť sa patrične ohákli. Medzi prítomnými zažiarila aj vypadnutá Nela Pocisková, ktorá zvolila neprehliadnuteľné strieborné šaty. V nich doslova žiarila ako diskoguľa a pôsobila, akoby z červeného koberca mohla rovno zamieriť na nejakú exkluzívnu párty.
Pozornosť pútala aj Vera Wisterová, ktorá sa rozhodla vybočiť z klasiky. Namiesto tradičných čiernych šiat stavila na odvážnejší model s výrazným výstrihom, doplnený o netradičné biele popisky. Tie dodali jej outfitu originálny charakter, vďaka ktorému rozhodne nezapadla v dave.
Na červenom koberci nechýbali ani známe „ružičky“. Účastníčky šou Ruža si tradične dávajú na výbere šiat záležať a ani tentoraz nesklamali. Blondínka Marika, ktorú si diváci pamätajú aj vďaka bábke, stavila na romantické modré šaty, v ktorých pripomínala Elzu z rozprávky Ľadové kráľovstvo.
Tanečnú atmosféru si prišli vychutnať aj ďalšie známe osobnosti – exmoderátorka Zuzana Belohorcová s dcérou, modelka Viktória Podmanická, speváčka Martina Schindlerová či moderátor Marek Fašiang s partnerkou. Všetky fotografie z tohto nezabudnuteľného večera si môžete pozrieť v galérii.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%