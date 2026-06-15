Zmeny pri voľbách aj odvolávanie ministrov: Poslanci začali týždeň novelou ústavy od Hlasu a SNS

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali pondelkové rokovanie predstavením novely Ústavy SR, ktorou chce Hlas-SD predĺžiť volebné obdobie samosprávam na päť rokov. Návrh v pléne predstavil predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD), ktorý sa zameral na vysvetlenie pozmeňujúceho návrhu, ktorým žiada zakotvenie možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom.
Svoj návrh úpravy ústavy má v parlamente aj SNS. Takisto chce predĺžiť volebné obdobie, a to nielen samosprávam, ale aj poslancom NR SR. Oba návrhy spolu so súvisiacimi novelami o obecnom zriadení sa budú prerokúvať v tzv. zlúčenej rozprave. Raši vo svojom vystúpení zopakoval, že ak by malo byť predĺženie volebného obdobia na päť rokov pre opozíciu problémom, Hlas-SD je ochotný tento návrh stiahnuť a novelizácia by obsahovala iba možnosť ľudí rozhodnúť o skrátení volebného obdobia referendom.
Popoludní majú poslanci na programe dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády. Ide o návrh na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a návrh na odvolanie ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý). Počas pondelka poslanci nebudú hlasovať.