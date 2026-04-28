Ďurovčíkov Vták Ohnivák vletel do Let's Dance, spustil ošiaľ: Radosť, smiech a... kto ho rozplakal?

BRATISLAVA - Ôsme kolo Let’s Dance prinieslo večer plný kontrastov, ale jedno meno v ňom dominovalo od začiatku až do konca – Ján Ďurovčík. Porotcovský kat zažil na vlastnej koži emócie, ktoré ho doslova prevalcovali. Smiech, radosť, dojatie, ale aj slzy.
Večer odštartoval návrat legendárneho čísla Vták Ohnivák, ktoré sa v špeciálnom vystúpení vrátilo v réžii a choreografii samotného Ďurovčíka. Celá Inchceba stála na nohách, tlieskala, pískala a porotcovský kat neskrýval hrdosť a dojatie. Ešte však netušil, že najťažšie momenty ho len čakajú. Silná chvíľa prišla v momente, keď sa slova ujala porotkyňa Laura Arcolinová, ktorá mu adresovala veľmi osobné vyznanie: „Je obrovským privilégiom pre náš národ, mať takéhoto všestranného umelca a osobnosť ako si ty Janko. Bolo to prekrásne, dotklo sa ma to. Ďakujeme, že nám otváraš oči..“
Moderný balet Vták Ohnivák v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka (Zdroj: TV Markíza)
Ďurovčík zostal viditeľne zaskočený a len ťažko hľadal slová. „Toto sa nedá počúvať,“ reagoval skromne, pričom bolo zrejmé, že ho slová silno zasiahli. Arcolinová pokračovala ďalej: „Ďakujeme, ďakujeme, že nám otváraš oči, čo sa týka tanca a ukazuješ nám to, čo sa dá. A nielen tanca, ale aj ľudskosti, takže... pre mňa je naozaj veľká česť sedieť vedľa teba a veľa sa od teba učím a ja ti ďakujem.“
Jána Ďurovčíka dojali slová, ktoré mu adresovala porotkyňa Laura Arcolinová. (Zdroj: TV Markíza)
V tej chvíli už bolo jasné, že atmosféra v štúdiu je mimoriadne silná. Ďurovčík porotkyňu bez váhania objal.
Ďalší výrazný moment prišiel po contemporary vystúpení Jána Koleníka a Dominiky Roškovej. „Toto bol zážitok, to sa proste stretlo. Choreografi využili presne to, v čom je Jano fantastický, v čom je Dominika fantastická. Bolo to proste wow. Wow!“ zhodnotil porotca, ktorého toto číslo odrovnalo. Čo sa je prejavilo aj počas hodnotenia. Ďurovčík, známy svojou prísnosťou, po prvýkrát v aktuálnej sérii vytiahol plný počet bodov – desiatku.