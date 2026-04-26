Totálne zmenený Desperado mieri do ringu: Chce naložiť adoptívnemu synovi!

BRATISLAVA - Desperado sa za tie roky poriadne zmenil, no jediné čo sa u neho nezmenilo sú jeho svojské vtípky. Ani tentoraz si ich neodpustil. Mieri do ringu a plánuje naložiť adoptívnemu synovi!
Rolanda Františka Antónia de Ricca (49) v roku 2005 spoznalo celé Slovensko ako Desperada. Pod touto prezývkou sa totiž zúčastnil jojkárskej reality šou VyVolení pred vyše 20 rokmi. Nie je o ňom veľa počuť, no pred 2 rokmi prijal pozvanie do Ooodchod podcastu, kde spravil ďalšie šokujúce vyjadrenia.
Desperado je totiž známy svojím talentom reči, ktorý využíva naozaj vtipne a svojimi rečami pobavil nejedného Slováka. Desperado je po rokoch späť a plánuje ísť do ringu. „Touto cestou chcem aj vyzvať toho, kto je proti mne. Ak si to ty, môj adoptívny syn, tak sa priprav na kung-fu. To je to, čo som ťa učil, keď si bol malý. Viem, že si oveľa mladší ako ja, ale ja sa nevzdávam. Teším sa, ako ťa nakopem," povedal vo videu Celebrity Combat.
V minulosti tiež šokoval svojimi vyjadreniami, že box ho trénoval Sylvester Stallone a sebaobranu ho naučil Steven Seagal. Galavečer Celebrity Combat sa bude konať 12. júna a nezabudnite si na neho zakúpiť lístky v sieti Predpredaj.
