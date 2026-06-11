Haasová sa rozšantila! Vbehla do optiky a nevedela z nej vyjsť: Chcem byť ako Kronerová

BRATISLAVA - Vek nezastavíš a zdravie si nevyberá! Obľúbenú herečku Zuzanu Haasovú sme stretli v známej bratislavskej optike, kde sympatická umelkyňa otvorene priznala, že jej zrak už nie je to, čo býval, a okuliare sa pre ňu stali nevyhnutnosťou.
Návšteva špecializovaného obchodu nebola v prípade Zuzany Haasovej žiadnym módnym rozmarom, ale reálnou potrebou. „Vyberám si okuliare, potrebujem už,“ netají Haasová, u ktorej sa prvé problémy začali prejavovať nielen pri šoférovaní, ale aj pri bežných domácich aktivitách. „Mám dioptrie a už začínam horšie vidieť aj na blízko. Keď čítam knižky deťom, tak sa občas len hrám, že vidím,“ opisuje s jej typickým humorom každodennú realitu.
Pri výbere ideálnych rámov má herečka vcelku netradičné, no praktické kritérium. Ako vyťažená mama totiž nemá času nazvyš. „Tým, že mám deti, sa len ťažko dostanem ráno do kúpeľne, aby som sa v pokoji namaľovala. Takže by som chcela také okuliare, že keď si ich dám na tvár, budem hneď vyzerať, akoby som už bola kompletne nalíčená,“ vtipkovala Zuzana.
Čo sa týka dizajnu, luxusné logá na bokoch rámov u nej nehrajú žiadnu rolu. „Vôbec nepozerám na značky. Každá značka má síce svoj vlastný štýl, ale ja sa pozerám výhradne na to, čo sedí mne osobne,“ hovorí jasne. Hoci pôvodne plánovala odísť z optiky Alensa s jedným univerzálnym kúskom, pri pohľade na extravagantnejšie modely rýchlo zmenila názor a inšpiráciu našla u hereckej kolegyne. „Chcela som jedny, nech sa hodia úplne ku všetkému. Ale asi pôjdem nakoniec podľa Zuzky a nechám sa inšpirovať. Nech to má poriadny šmrnc a štýl ako u Zuzky Kronerovej,“ uzavrela Haasová s úsmevom.
Boli sme pri celom procese výberu a Zuzka nakoniec odhodila zábrany a pred zrkadlom vyskúšala aj poriadne výstredné modely. Pristanú podľa vás herečke extravagantné okuliare, alebo by mala radšej zostať pri nenápadnej klasike?
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