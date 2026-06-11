Teroristická hrozba v Európe: Írán podľa spojencov pripravuje brutálne útoky, situácia prudko eskaluje!

WASHINGTON - Bezpečnostná situácia vo svete prudko eskaluje. Spojené štáty americké spolu s ďalšími 21 spojencami vrátane Českej republiky vydali rázne spoločné vyhlásenie, v ktorom ostro obviňujú Írán z prípravy atentátov, únosov a zastrašovania na pôde západných štátov.
Spoločné vyhlásenie podpísali krajiny ako USA, Veľká Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, no napríklad aj susedné Česko. Na zozname signatárov však chýba niekoľko európskych štátov, pričom medzi nimi aj Slovensko, Poľsko či Rakúsko. Dokument sa objavil na webe amerického ministerstva zahraničia v čase, kedy vojenské napätie dosahuje vrchol – USA totiž druhú noc po sebe podnikali letecké údery priamo na Írán.
Terčom majú byť disidenti aj židovské komunity
Oficiálny dokument priamo obviňuje spravodajské služby Islamských revolučných gárd, špeciálne jednotky Kuds a iránske ministerstvo vnútra z plánovania „zločinných aktivít“ v Európe, Severnej Amerike a Austrálii.
„Pokusy o zabíjanie, únosy, obťažovanie, zastrašovanie alebo iné útoky na ľudí na našom území podkopávajú národnú suverenitu a medzinárodné normy. Tieto činy musia okamžite prestať,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení vlád.
Terčom iránskeho režimu na Západe majú byť predovšetkým iránski disidenti žijúci v azyle, nezávislí novinári, ale aj židovské a izraelské komunity či americké záujmy. Spojenci navyše upozorňujú na prepojenie iránskych tajných služieb s medzinárodným organizovaným zločinom a lokálnymi kriminálnymi skupinami, ktoré si Teherán na špinavú prácu v Európe najíma.
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Zverejnenie tohto tvrdého politického odkazu prichádza ruka v ruke s otvoreným vojenským konfliktom. USA počas uplynulej noci dokončili druhú vlnu masívnych leteckých úderov na iránske ciele. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa išlo o priamu odvetu za to, že Íránci v Hormuzskom prieplave zostrelili americký vrtulník Apache – čo však Teherán rázne popiera.