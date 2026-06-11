Niger radikálne sprísnil zákony: Za homosexualitu tam po novom hrozí až 20 rokov väzenia

NIAMEY - Africký štát Niger prijal nový trestný zákonník, ktorý zavádza kriminalizáciu homosexuality a ďalších foriem sexuálnej orientácie a identity. Za niektoré skutky hrozí trest odňatia slobody až na 20 rokov. S odvolaním sa na oficiálny vestník o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.
Homosexualita bola v tejto prevažne moslimskej a konzervatívnej západoafrickej krajine dlhodobo tabuizovanou témou, no doposiaľ nebola výslovne trestná. Prijatím nového zákonníka sa Niger pridal k viacerým africkým štátom vrátane Burkiny Faso, Senegalu a Ghany, ktoré v posledných rokoch sprísnili legislatívu voči komunite LGBTQ+.
Podľa nového zákonníka môže byť osoba, ktorá nadviaže alebo sa pokúsi nadviazať sexuálny vzťah s osobou rovnakého pohlavia, odsúdená na päť až desať rokov väzenia. Súčasťou trestu môže byť aj pokuta až do výšky 100 miliónov západoafrických frankov (približne 150.000 eur).
Ešte prísnejšie sankcie stanovuje zákon za uzavretie manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia alebo za riadenie, financovanie či účasť v organizáciách združujúcich osoby LGBTQ+. V takých prípadoch hrozí trest odňatia slobody na desať až 20 rokov. Reforma trestného zákonníka sa pod tlakom moslimských organizácií a časti poslancov začala ešte za vlády prezidenta Mohameda Bazouma. Bazouma však v júli 2023 zvrhol vojenský prevrat.