Po mesiacoch neistoty je doma: VIDEO Broňa Gregušová sa s dcérkou vrátila na Slovensko!

BRATISLAVA - Podarilo sa! Ešte nedávno Broňa Gregušová tvrdila, že spolu s dcérkou Briou nemôžu opustiť Spojené štáty pre prebiehajúce súdne spory s exmanželom hercom Mariom Cimarrom. Dnes je však všetko inak. Bývalá misska sa po mesiacoch čakania a právnych bojov konečne vrátila na Slovensko.
Bronislava Gregušová sa do povedomia verejnosti dostala ako úspešná modelka a finalistka súťaží krásy. V roku 2022 sa stala manželkou kubánskeho herca Maria Cimarra, ktorého diváci poznajú najmä zo seriálu Skrytá vášeň. Dvojici sa narodila dcérka Bria, no ich vzťah sa napokon skončil búrlivým rozvodom sprevádzaným vážnymi obvineniami a súdnymi spormi.
Práve tie mali byť dôvodom, prečo Gregušová dlhé mesiace nemohla opustiť Spojené štáty. Sama v minulosti priznala, že so svojou dcérkou zostali v USA nedobrovoľne a netušili, dokedy bude ich situácia trvať. „Veľmi túžim, aby sme mohli ísť na Slovensko. Sme tu proste uviaznuté a nevieme vám povedať, dokedy,“ uviedla predčasom vo svojom emotívnom vyjadrení.
Po mesiacoch neistoty však prišla správa, na ktorú čakala nielen ona, ale aj jej blízki. Gregušová zverejnila zábery z návratu a dnes je už spolu s dcérkou doma na Slovensku. Zo zverejnených videí je zrejmé, že po náročnom období si konečne užíva chvíle v kruhu rodiny a najbližších.
Bývalá misska v uplynulých mesiacoch otvorene hovorila aj o problémoch, ktorým mala počas manželstva čeliť. Tvrdila, že za zatvorenými dverami prežívala kontrolovanie, manipuláciu a psychický nátlak, pričom situácia mala podľa jej slov vyústiť aj do fyzického násilia. Mario Cimarro všetky tieto tvrdenia verejne odmietal. Zdá sa však, že Gregušová sa dnes sústreďuje predovšetkým na novú životnú kapitolu. Po mesiacoch odlúčenia od domova sa totiž spolu s dcérkou konečne vrátila tam, kde to celé chcela mať už dávno.
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