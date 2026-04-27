Radikálna zmena imidžu českej herečky: Ostrihala sa na ježka!

PRAHA - Česká umelkyňa Kaira Hrachovcová prekvapila verejnosť radikálnou zmenou imidžu. Na pražskom týždni módy sa objavila s ultrakrátkym blond účesom. Dlhým vlasom tak dala zbohom.
Pražský týždeň módy MBPFW 2026 priniesol množstvo výrazných momentov. Jedným z nich sa stal aj príchod na červený koberec českej umelkyne Kairy Hrachovcovej. Tá prekvapila radikálnou premenou svojho vzhľadu. Ešte donedávna mala totiž dlhé vlasy. No teraz by ste ju už vobec nespoznali!
Do spoločnosti prišla ako platinová blondínka s extrémne krátkym zostrihom. Vystrihala sa doslova„na ježka“. Päťdesiatjedenročná herečka dorazila na podujatie v sprievode svojho partnera Martina Kačera. Rovnako výrazný ako jej nový účes bol aj zvolený outfit. Kaira stavila na odvážnu kombináciu bielej blúzky s hlbokým výstrihom a balónovej minisukne.
Tento model nechal vyniknúť jej rozsiahle a detailne prepracované tetovania, ktoré pokrývajú veľkú časť jej tela a sú neoddeliteľnou súčasťou jej umeleckej identity. Na pančuchách mala aj "rýchlik, no nebolo celkom jasné, či išlo o zámerný prvok stylingu alebo drobnú nehodu.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%