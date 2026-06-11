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Úrokové sadzby po rokoch opäť stúpajú: Banka reaguje na konflikt a varuje pred zdražovaním

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM - Európska centrálna banka (ECB) vzhľadom na vojnu s Iránom predpovedá eurozóne vyššiu infláciu a slabší hospodársky rast. Základný scenár počíta v tomto roku s priemernou mierou inflácie na úrovni 3 %, oznámila ECB vo štvrtok. Informuje o tom agentúra DPA.

ECB zverejnila aktualizované prognózy po svojom štvrtkovom zasadnutí, na ktorom prvýkrát po takmer troch rokoch zvýšila svoje úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu v súlade s očakávaniami posunula z úrovne 2 % na 2,25 %.

Očakávaná inflácia sa pohybuje výrazne nad cieľovou hodnotou 2 %, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte. Ešte v decembri ECB prognózovala, že priemerná miera inflácie v roku 2026 dosiahne 1,9 %. V marci tento odhad korigovala na 2,6 %, keďže vojna na Blízkom východe spôsobila prudký nárast cien energií. Na rok 2027 teraz ECB očakáva infláciu na úrovni 2,3 % a v roku 2028 počíta s návratom k dvojpercentnému cieľu.

Vyhliadky hospodárstva sa tiež zhoršili. ECB predpovedá menovej únii tohtoročný rast len na úrovni 0,8 %, v roku 2027 počíta so zrýchlením na 1,2 %. Marcová prognóza počítala v roku 2026 aj 2027 s o niečo silnejším rastom, a to na úrovni 0,9 %, respektíve 1,3 %.

Viac o téme: RastúrokSadzbyEurópska centrálna banka (ECB)
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