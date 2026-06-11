AKTUÁLNE Tragický nález v Seredi: V kabíne kamióna pri logistickom centre našli muža bez známok života!

SEREĎ – Pokojný deň v priemyselnej zóne vystriedal obrovský šok a zásah záchranných zložiek. V odstavenom nákladnom vozidle v blízkosti miestneho logistického centra v Seredi (okres Galanta) bolo podľa našich informácii objavené telo muža bez známok života.
Na podozrivo dlho odstavený kamión mali upozorniť ľudia, ktorí sa pohybovali v okolí logistického parku. Vodič totiž dlhší čas vôbec nevychádzal z kabíny auta, čo začalo byť okoloidúcim podozrivé.
Keď k autu pristúpili bližšie a pokúšali sa na muža zabúchať, z vnútra kabíny neprichádzala žiadna odozva a vodič sa nehýbal. Nasledovalo otvorenie vozidla, no svedkom sa naskytol ten najhorší možný pohľad – vo vnútri ležalo nehybné telo vodiča. Privolaní záchranári mu už, žiaľ, nedokázali pomôcť a lekár musel skonštatovať smrť.
"Môžeme potvrdiť, že dnes krátko po 12:00 h bola vyslaná policajná hliadka na preverenie oznámenia v meste Sereď. V jednom z nákladných motorových vozidiel pri logistickom parku sa mala nachádzať osoba mužského pohlavia bez známok života, čo sa aj potvrdilo. Privolaný obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu, z dôvodu zistenia príčiny úmrtia 58 ročného muža z Ukrajiny. Polícia vo veci nezačínala trestné stíhanie," potvrdila trnavská policajná hovorkyňa Veronika Dachová.