Šialenosti influencerky prerástli v kardinálny PROBLÉM: Poputuje za mreže, tisícové škody za kúsky s autami polície!

PRAHA – 26-ročná česká influencerka Karolína Kavalová, ktorá sa po večierku vyšplhala na kapotu policajného auta a video z incidentu zverejnila na sociálnych sieťach, neuspela ani na odvolacom súde. Ten jej v stredu potvrdil nepodmienečný trest odňatia slobody. Mladá žena tak podľa vlastných slov strávi za mrežami celkovo desať mesiacov. V rozhovore sa vyjadrila aj ku kamarátovi Leovi Beránkovi (35), ktorý je vo väzbe a podľa nej prežíva náročné psychické obdobie.
Detaily o prípade popísal český portál Blesk.cz. Incident sa odohral vlani v decembri. Kavalová po večierku vyliezla na kapotu policajného vozidla, na ktorom pózovala a zabávala svoje okolie. Video následne zverejnila na sociálnych sieťach, kde si ho všimli aj ďalší ľudia.
"Nejaký anonym napísal polícii e-mail, že to bolo škaredé správanie alebo čo," uviedla Karolína.
Škoda presiahla desaťtisíce českých korún
Polícia po preverení prípadu zistila poškodenie kapoty vozidla, pričom škodu vyčíslila na približne 40-tisíc českých korún (1 653 eur, pozn. red.). Prípad sa dostal pred súd, ktorý jej v apríli uložil štvormesačný nepodmienečný trest.
Verila v miernejší trest
Kavalová sa proti rozsudku odvolala a dúfala, že odvolací senát trest zruší alebo ho zmení na verejnoprospešné práce. Obhajoba argumentovala tým, že poškodenie vozidla policajti začali riešiť až po zverejnení videa a k poškodeniu mohlo dôjsť aj inokedy.
"Vôbec nemajú dôkaz, že som to urobila ja," tvrdila. Odvolací súd však jej argumenty neuznal a pôvodný rozsudok potvrdil. Karolína tak nastúpi do väznice s ostrahou na štyri mesiace.
"Každý rozumne uvažujúci človek musí vedieť, že ak vylezie na kapotu vozidla, tá na to nie je určená a môže ju poškodiť," uviedol súd v odôvodnení rozhodnutia.
Za mrežami môže stráviť ešte viac času
Podľa ďalších informácií však nepôjde len o štyri mesiace. Rozsudok totiž zároveň aktivuje predchádzajúci podmienečný trest. "Mne k tomu ešte premenia podmienku na ďalších šesť mesiacov z predchádzajúceho trestu. Takže kvôli tomu, že som vyliezla na kapotu policajného auta, pôjdem sedieť na 10 mesiacov, ale ľudia, ktorí niekoho znásilnia, dostanú podmienku," rozčuľovala sa Kavalová.
Hovorí o nespravodlivosti
S rozhodnutím súdu sa Kavalová nestotožňuje a tvrdí, že sudcov nezaujímali dôkazy, ktoré mali hovoriť v jej prospech. "Tí sudcovia sú podľa mňa asi všetci dohodnutí. Mám pocit, že v tomto štáte sú všetci skorumpovaní a už tu nie je nikto spravodlivý, alebo ja neviem," povedala.
Spolu so svojím obhajcom sa chce obrátiť na Najvyšší súd.
Za mrežami čaká už aj jej kamarát Leo Beránek
Na súdne pojednávanie vo väzbe čaká aj jej kamarát Leo Beránek. Karolína mu podľa vlastných slov poslala tri listy, no odpoveď zatiaľ nedostala. "Vraj je chudák úplne mimo a ani nerozpráva, takže na tom asi psychicky nie je dobre. Dúfam, že bude v poriadku, a pozdravujem ho do väzenia," odkázala.
Kým Kavalová sa po neúspešnom odvolaní pripravuje na nástup do výkonu trestu, o ďalšom osude Lea Beránka bude ešte rozhodovať súd.