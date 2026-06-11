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MIMORIADNE Ostré slová Trumpa! Hrozí okamžitým ÚTOKOM a ovládnutím strategických ložísk ropy

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Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
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ČTK, TASR

WASHINGTON/TEHERÁN - Americká armáda dnes nad ránom SELČ oznámila, že dokončila ďalšie kolo úderov proti Iránu. Cieľili na protivzdušnú obranu, prieskumné zariadenia či komunikačnú techniku ​​iránskej armády po celej krajine, uviedlo oblastné veliteľstvo CENTCOM na sieti X. Irán hlásil explózie na mnohých miestach podobných ako pri predchádzajúcom útoku o deň skôr. Iránske sily pohrozili USA odvetou a uviedli, že zaútočili na americké základne v Bahrajne a Kuvajte, píšu agentúry.

Aktualizované 14:58 Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty v „nie príliš vzdialenej budúcnosti“ prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chárk a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry a získajú plnú kontrolu nad iránskym trhom s ropou i zemným plynom. V príspevku na platforme Truth Social zároveň avizoval, že USA vo štvrtok „veľmi tvrdo zaútočia na Irán.“

Aktualizované 12:50 Diplomatické úsilie Spojených štátov a Iránu zamerané na uzavretie memoranda o porozumení sa napriek nočným útokom zintenzívnilo, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na tri iránske a jeden európsky zdroj. Obe krajiny si cez sprostredkovateľov vymieňajú správy, pričom predmetom rokovaní je mechanizmus uvoľňovania zmrazených iránskych aktív. Americká armáda v noci na dnes opäť zaútočila na Irán, na čo Teherán odpovedal odvetnými údermi namierenými na americké základne v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku.

Aktualizované 12:47 Rusko, Čína a Turecko vo štvrtok vyzvali Spojené štáty a Irán na zastavenie vzájomných útokov a obnovenie rokovaní o ukončení konfliktu na Blízkom východe. „Vyzývame všetky strany tohto konfliktu, aby prejavili zdržanlivosť a vrátili sa k rokovaciemu stolu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Najnovšia eskalácia podľa jeho slov so sebou nesie riziko ďalších „negatívnych dôsledkov pre situáciu v regióne a pre svetovú ekonomiku“.

Dmitrij Peskov
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Dmitrij Peskov  (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Podobné vyjadrenie poskytol novinárom na tlačovej konferencii aj hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. „Čína dôrazne vyzýva príslušné strany, aby okamžite zastavili vojenské operácie, vrátili sa k dialógu a rokovaniam, reagovali na sprostredkovateľské snahy príslušných krajín a čo najskôr dosiahli komplexné a trvalé prímerie,“ vyhlásil.

Pred ďalšou eskaláciou situácie na Blízkom východe vystríhal aj šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan. „Vzájomné útoky, ktoré začali pred dvomi dňami, vyvolávajú obavy z eskalácie... Odporúčame, aby (ich) strany zastavili a obnovili rokovania,“ skonštatoval počas návštevy Sofie.

Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan.
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Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan.  (Zdroj: TASR/AP/Soeren Stache/dpa)

Aktualizované 10:23 Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyhlásilo, že krajina bude pokračovať v sprostredkovateľských snahách zameraných na ukončenie vojny na Blízkom východe, a to aj napriek eskalácii tohto konfliktu. Informuje o tom agentúra AFP. „V súvislosti s novými vzájomnými útokmi je ťažké byť optimistom. Nestratili sme nádej, naďalej sa angažujeme,“ uviedol hovorca ministerstva. „Pakistan zostáva hlboko znepokojený situáciou v regióne, ktorá je poznačená nedávnou eskaláciou... zastávame názor, že diplomacia a dialóg by mali byť hlavnými princípmi na dosiahnutie dohodnutého urovnania všetkých sporných otázok,“ skonštatoval.

Aktualizované 6:55 „Akákoľvek lodná doprava cez Hormuzský prieliv bude cieľom útoku,“ uviedlo iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá podľa agentúry Tasním a dodalo, že prieliv je teraz „úplne uzavretý pre všetky typy plavidiel“. Iránske Revolučné gardy, citované štátnou televíziou IRIB a agentúrou Mehr, informovali, že „dve lode, ktoré sa pokúsili nelegálne preplávať Hormuzským prielivom, boli zasiahnuté“.

Aktualizované 6:21 Kuvajtské úrady dnes oznámili, že kvôli iránskym útokom uzavrela krajina svoj vzdušný priestor. V Bahrajne zase kvôli hrozbe útoku z Iránu opakovane zneli sirény, píšu svetové tlačové agentúry. Iránska armáda neskôr oznámila, že vyslala 12 balistických striel tiež na základňu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. "Systémy protivzdušnej obrany v súčasnosti bojujú s nepriateľskými vzdušnými cieľmi," uviedlo podľa agentúry AFP velenie kuvajtskej armády.

Teherán tiež oznámil, že je pre lodnú dopravu úplne uzavretý Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou cestou pre prepravu ropy a plynu, a že zaútočí na každú preplávajúcu loď. Washington však informáciu o uzavretí úžiny označil za nepravdivú.

Priebeh útokov

Údery začali krátko po polnoci iránskeho času (v stredu 23:15 SELČ) a ich ukončenie oznámili USA po štyroch hodinách. Iránske médiá informovali o výbuchoch na viacerých miestach vrátane juhoiránskeho prístavného mesta Bandar Abbás, ktoré je považované za jedno z najdôležitejších iránskych vojenských centier v oblasti Perzského zálivu a Hormuzského prielivu. Zasiahnutých bolo aj niekoľko cieľov v juhoiránskej provincii Hormozgán, ktorá leží na brehu Hormuzského prielivu, okrem iného mesto Sirík a ostrov Kešm.

Trumpovo zdôvodnenie

Zatiaľ čo o deň skôr hovoril americký prezident Donald Trump o úderoch v odvete za zostrelenie vrtuľníka Apache Iránci, dnes ich zdôvodnil neochotou Teheránu podpísať mierovú dohodu. V ich priebehu v televízii Fox News uviedol, že hovoril s iránskymi činiteľmi, ktorí ho žiadali o ich ukončenie. Iránske médiá v reakcii na to citovali nemenovaného činiteľa, ktorý informáciu o hovore predstaviteľov Teheránu s Trumpom poprel.

Dnešné údery sú ďalšou eskaláciou v čase krehkého prímeria, ktoré v oblasti platí od apríla a ktoré má umožniť vyjednanie mierovej dohody. To sa však zatiaľ nedarí a pokoj zbraní je opakovane narúšaný. Vojnu koncom februára rozpútali Izrael a Spojené štáty útoky na Irán, ktorý odpovedal údermi na americké základne a na krajiny v regióne a tiež uzávierkou Hormuzského prielivu, ktorým za bežných okolností prúdi 20 percent svetových dodávok ropy.

Viac o téme: útokyUSAIrán
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