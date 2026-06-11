MIMORIADNE Ostré slová Trumpa! Hrozí okamžitým ÚTOKOM a ovládnutím strategických ložísk ropy

WASHINGTON/TEHERÁN - Americká armáda dnes nad ránom SELČ oznámila, že dokončila ďalšie kolo úderov proti Iránu. Cieľili na protivzdušnú obranu, prieskumné zariadenia či komunikačnú techniku iránskej armády po celej krajine, uviedlo oblastné veliteľstvo CENTCOM na sieti X. Irán hlásil explózie na mnohých miestach podobných ako pri predchádzajúcom útoku o deň skôr. Iránske sily pohrozili USA odvetou a uviedli, že zaútočili na americké základne v Bahrajne a Kuvajte, píšu agentúry.
Aktualizované 14:58 Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty v „nie príliš vzdialenej budúcnosti“ prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chárk a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry a získajú plnú kontrolu nad iránskym trhom s ropou i zemným plynom. V príspevku na platforme Truth Social zároveň avizoval, že USA vo štvrtok „veľmi tvrdo zaútočia na Irán.“
Aktualizované 12:50 Diplomatické úsilie Spojených štátov a Iránu zamerané na uzavretie memoranda o porozumení sa napriek nočným útokom zintenzívnilo, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na tri iránske a jeden európsky zdroj. Obe krajiny si cez sprostredkovateľov vymieňajú správy, pričom predmetom rokovaní je mechanizmus uvoľňovania zmrazených iránskych aktív. Americká armáda v noci na dnes opäť zaútočila na Irán, na čo Teherán odpovedal odvetnými údermi namierenými na americké základne v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku.
Aktualizované 12:47 Rusko, Čína a Turecko vo štvrtok vyzvali Spojené štáty a Irán na zastavenie vzájomných útokov a obnovenie rokovaní o ukončení konfliktu na Blízkom východe. „Vyzývame všetky strany tohto konfliktu, aby prejavili zdržanlivosť a vrátili sa k rokovaciemu stolu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Najnovšia eskalácia podľa jeho slov so sebou nesie riziko ďalších „negatívnych dôsledkov pre situáciu v regióne a pre svetovú ekonomiku“.
Podobné vyjadrenie poskytol novinárom na tlačovej konferencii aj hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. „Čína dôrazne vyzýva príslušné strany, aby okamžite zastavili vojenské operácie, vrátili sa k dialógu a rokovaniam, reagovali na sprostredkovateľské snahy príslušných krajín a čo najskôr dosiahli komplexné a trvalé prímerie,“ vyhlásil.
Pred ďalšou eskaláciou situácie na Blízkom východe vystríhal aj šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan. „Vzájomné útoky, ktoré začali pred dvomi dňami, vyvolávajú obavy z eskalácie... Odporúčame, aby (ich) strany zastavili a obnovili rokovania,“ skonštatoval počas návštevy Sofie.
Aktualizované 10:23 Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok vyhlásilo, že krajina bude pokračovať v sprostredkovateľských snahách zameraných na ukončenie vojny na Blízkom východe, a to aj napriek eskalácii tohto konfliktu. Informuje o tom agentúra AFP. „V súvislosti s novými vzájomnými útokmi je ťažké byť optimistom. Nestratili sme nádej, naďalej sa angažujeme,“ uviedol hovorca ministerstva. „Pakistan zostáva hlboko znepokojený situáciou v regióne, ktorá je poznačená nedávnou eskaláciou... zastávame názor, že diplomacia a dialóg by mali byť hlavnými princípmi na dosiahnutie dohodnutého urovnania všetkých sporných otázok,“ skonštatoval.
Aktualizované 6:55 „Akákoľvek lodná doprava cez Hormuzský prieliv bude cieľom útoku,“ uviedlo iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá podľa agentúry Tasním a dodalo, že prieliv je teraz „úplne uzavretý pre všetky typy plavidiel“. Iránske Revolučné gardy, citované štátnou televíziou IRIB a agentúrou Mehr, informovali, že „dve lode, ktoré sa pokúsili nelegálne preplávať Hormuzským prielivom, boli zasiahnuté“.
Aktualizované 6:21 Kuvajtské úrady dnes oznámili, že kvôli iránskym útokom uzavrela krajina svoj vzdušný priestor. V Bahrajne zase kvôli hrozbe útoku z Iránu opakovane zneli sirény, píšu svetové tlačové agentúry. Iránska armáda neskôr oznámila, že vyslala 12 balistických striel tiež na základňu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. "Systémy protivzdušnej obrany v súčasnosti bojujú s nepriateľskými vzdušnými cieľmi," uviedlo podľa agentúry AFP velenie kuvajtskej armády.
Teherán tiež oznámil, že je pre lodnú dopravu úplne uzavretý Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou cestou pre prepravu ropy a plynu, a že zaútočí na každú preplávajúcu loď. Washington však informáciu o uzavretí úžiny označil za nepravdivú.
Priebeh útokov
Údery začali krátko po polnoci iránskeho času (v stredu 23:15 SELČ) a ich ukončenie oznámili USA po štyroch hodinách. Iránske médiá informovali o výbuchoch na viacerých miestach vrátane juhoiránskeho prístavného mesta Bandar Abbás, ktoré je považované za jedno z najdôležitejších iránskych vojenských centier v oblasti Perzského zálivu a Hormuzského prielivu. Zasiahnutých bolo aj niekoľko cieľov v juhoiránskej provincii Hormozgán, ktorá leží na brehu Hormuzského prielivu, okrem iného mesto Sirík a ostrov Kešm.
Trumpovo zdôvodnenie
Zatiaľ čo o deň skôr hovoril americký prezident Donald Trump o úderoch v odvete za zostrelenie vrtuľníka Apache Iránci, dnes ich zdôvodnil neochotou Teheránu podpísať mierovú dohodu. V ich priebehu v televízii Fox News uviedol, že hovoril s iránskymi činiteľmi, ktorí ho žiadali o ich ukončenie. Iránske médiá v reakcii na to citovali nemenovaného činiteľa, ktorý informáciu o hovore predstaviteľov Teheránu s Trumpom poprel.
Dnešné údery sú ďalšou eskaláciou v čase krehkého prímeria, ktoré v oblasti platí od apríla a ktoré má umožniť vyjednanie mierovej dohody. To sa však zatiaľ nedarí a pokoj zbraní je opakovane narúšaný. Vojnu koncom februára rozpútali Izrael a Spojené štáty útoky na Irán, ktorý odpovedal údermi na americké základne a na krajiny v regióne a tiež uzávierkou Hormuzského prielivu, ktorým za bežných okolností prúdi 20 percent svetových dodávok ropy.