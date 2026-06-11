Chcete sa previezť ako pred 500 rokmi? V Taliansku stále funguje unikátny vynález

RÍM - rajekt ľahko kĺže po vodiacom lane od jedného brehu severotalianskej rieky Adda na druhý, kam ho poháňa prúd. Cestujúci na ňom si môžu užiť nielen päť minút pokoja na alternatívnej trase v čase, keď uzavretie neďalekého mosta spôsobilo dopravné zápchy, ale aj dotyk histórie. Mechanizmus tohto trajektu pred piatimi storočiami zvečnil renesančný génius Leonardo da Vinci v kresbe, ktorá je teraz v kráľovskej zbierke Windsorského zámku pri Londýne, napísala agentúra AP.
Je to posledný dochovaný exemplár takzvaného reakčného trajektu na rieke Adde, ktorá sa tiahne od Álp až k Pádu v Lombardii, ktorého je ľavostranným prítokom. "Ide o dopravný prostriedok, ktorý tu existuje už 500 rokov a vždy spájal oba brehy rieky Addy," povedal Massimo Zoia, jeden z dobrovoľných prevozníkov, ktorí plavidlo obsluhujú. "A teraz sa vrátil k svojmu pôvodnému účelu: spájať dve populácie žijúce na rôznych brehoch rieky," dodal prevozník.
Da Vinciho stopa
Hoci sa pre tento mechanizmus vžilo označenie "Leonardov trajekt", zostáva nejasné, či tento typ prívozu skutočne navrhol sám Leonardo. Isté však je, že ho v roku 1513 nakreslil ako súčasť svojich slávnych štúdií vodných ciest, medzi ktorými bol aj milánsky systém kanálov. Leonardo bol jedným z najväčších polyhistorov v dejinách, zaplnil svoje zápisníky návrhy z celého radu odborov. Nechýbali medzi nimi aj lietajúce stroje, ktoré vznikli až o stáročia neskôr.
Poháňa ho samotná rieka
Princíp fungovania trajektu je rovnako jednoduchý ako geniálny a úplne šetrný k životnému prostrediu. "Rieka nás ženie po prúde. Loď je pripútaná k lanu spájajúcemu oba brehy a vďaka rozloženiu síl na základe paralelogramového mechanizmu, o ktorom sa učíme na strednej škole, sa sila rozdelí - jedna časť sa premení na odpor a druhú využijeme na bočný pohyb," vysvetlil Zoia. "S pomocou kormidla natočíme trajekt tak, aby čo najlepšie zachytával prúd, ktorý na plavidlo tlačí a poháňa nás vpred," dodal skúsený prevozník.
Trajekt prevádzkuje mesto Imbersago a pláva do mesta Villa d'Adda na druhej strane rieky. V roku 2023 takmer zanikol, keď jeho prevádzkovateľ vzdal koncesiu. Starosta Imbersaga Fabio Vergani ale bol odhodlaný trajekt zachrániť, a preto sám získal licenciu prevozníka a spoločne s miestnym turistickým združením zostavil tím dobrovoľníkov. Od roku 2024 prepravujú na trajekte predovšetkým víkendových návštevníkov z jedného brehu rieky Adda na druhý.
Tento rok na jar však pridali aj dopravu v pracovné dni pre obyvateľov dochádzajúcich do práce. Prinútilo ich k tomu uzavretie neďalekého mosta, ktorý prechádza údržbou - a s pomocou trajektu aspoň trochu zmierňujú dopravné zápchy. Trajekt teraz jazdí od 7:00 do 19:00, s dvojhodinovou poludňajšou prestávkou. Cestujúci platí 1,50 eura, pokiaľ idú pešo, dve eura s bicyklom, 2,50 eura s motocyklom a 3,50 eura, ak potrebujú previezť aj auto.
Najrýchlejšia skratka do práce
Gianpaolo Graffagnino žije vo Villa d'Adda a pracuje na druhom brehu rieky. Do práce začal jazdiť na bicykli a trajekt využíva ako skratku. "Momentálne je to nielen najrýchlejší spôsob dopravy, ale hlavne ten najpríjemnejší, pretože si človek užije pár minút pokoja," povedal.
Mauro Carnati našiel so svojim Maserati na trajekt, aby odviezol dcéru do školy na druhej strane, a vyhol sa tak dlhej obchádzke spôsobenej uzávierkou mosta. "Je pravda, že to stojí trochu peňazí a nejde to každý deň, ale romantika a pridaná hodnota rieky Adda a trajektu sú naozaj úžasné. Vďaka tomu mám lepší začiatok dňa," zveril sa.