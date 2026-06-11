Kauza u Kažimíra! Jeho partnerka mala PÁRTY v budove NBS v Tatrách: Zrušené rezervácie... O detailoch a sumách MLČIA

BRATISLAVA - Vo Viacúčelovom zariadení Bystrina v Novom Smokovci mala v jeden májový víkend prebiehať bežná prevádzka určená pre rekreačné či pracovné pobyty zamestnancov Národnej banky Slovenska (NBS). Namiesto toho však objekt hostil narodeninovú oslavu Kataríny Koreckej, dlhoročnej partnerky guvernéra NBS Petra Kažimíra. Podľa zdrojov denníka Korzár kvôli tejto akcii zariadenie zrušilo už potvrdené rezervácie zamestnancom banky. Kto za ňu platil nie je možné overiť.
NBS oslavu, ktorá sa mala konať v sobotu 23. mája, potvrdila. Tvrdí, že Kažimír všetko uhradil na mieste a za štandardné ceny, no neposkytla žiadne konkrétne sumy ani položky. Rovnako neodpovedala na otázku, či skutočne došlo k rušeniu pobytov zamestnancov, píše denník Korzár.
„Viacúčelové zariadenie Bystrina je určené pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, ich rodinných príslušníkov, ako aj pozvaných hostí,“ uviedlo komunikačné oddelenie NBS. Podľa banky ide o priestor, ktorý sa využíva na rekreácie, teambuildingy, semináre, ale „z času na čas aj na súkromné oslavy“. Zariadenie však nie je bežne dostupné verejnosti a jeho prevádzka je financovaná z rozpočtu NBS.
Koľko to vyšlo a koho nie je možné overiť
Korzár upozorňuje na to, že na webe NBS sa v sekcii zmlúv a faktúr nenachádza žiadny dokument, ktorý by sa týkal narodeninovej oslavy Koreckej ani podobných akcií z minulosti. Nie je tak možné overiť, kto a koľko zaplatil, ani porovnať cenu s inými podujatiami v zariadení. Požiadal preto NBS o detailné informácie, ako je cena prenájmu, počet ubytovaných hostí, stravu, catering aj spôsob úhrady. Väčšina údajov však zostala bez odpovede. „Kapacitu zariadenia si pre potreby rodinnej oslavy rezervoval guvernér Peter Kažimír, a to vôbec prvý raz počas pôsobenia v NBS. Všetky náklady zaplatil prevodom zo svojho účtu priamo na mieste,“ uviedla banka.
Na otázky redakcie nereagovala ani samotná Korecká, a to ani na súkromnom, ani na firemnom e‑maile spoločnosti Koncerty, kde pôsobí spolu s Ivetou Malachovskou. Korecká bola roky tvárou spravodajskej televízie TA3. Z televízie odišla na jeseň 2022, keď bolo voči Kažimírovi opätovne vznesené obvinenie z korupcie. Od minulého roka pracuje ako PR manažérka Slovenského národného divadla.
Kažimír čelí kauze: Otázniky nad luxusnou vilou jeho partnerky vo Francúzsku! Prehovoril aj jej otec
Denník N a Investigatívne centrum Jána Kuciaka v roku 2024 odhalili, že Korecká a jej otec stoja za francúzskou firmou, ktorá vlastní vilu s bazénom na Azúrovom pobreží. Polícia preveruje okolnosti jej kúpy pre podozrenie z legalizácie výnosov z trestnej činnosti.
Kažimír čelí vlastnému obvineniu v kauze Mýtnik. Špecializovaný trestný súd ho vlani neprávoplatne odsúdil za podplácanie na peňažný trest 200‑tisíc eur. Odvolal sa na Najvyšší súd.
Investície v Bysrinej za viac ako milión eur
Bystrina sa nachádza v atraktívnej lokalite pod Slavkovským štítom, v blízkosti Hrebienka aj lyžiarskeho strediska Jakubkova lúka. Areál má vyše 7-tisíc m² a NBS doň za posledné roky investovala viac ako milión eur.
Medzi najväčšie investície patrili:
- prístavba športovo‑relaxačnej časti (2012) – pôvodne 155-tisíc eur, navýšené na vyše 300-tisíc,
- športovo‑relaxačný areál s ihriskami a jazierkom (2018) – takmer 630-tisíc eur,
- rekonštrukcia vzduchotechniky kuchyne a wellnessu – takmer 100-tisíc eur,
- úpravy salónika guvernéra – 30-tisíc eur,
- rekonštrukcia bazéna (2024/2025) – navýšená na 263-tisíc eur.
NBS však neuviedla, či má zariadenie jasné pravidlá pre súkromné akcie, ani ako sa rieši konflikt medzi rezerváciami zamestnancov a súkromnými podujatiami vedenia banky.