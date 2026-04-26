Posledné predstavenie Ďurovčíkovej manželky Barbory: Veľká rozlúčka s kariérou!

BRATISLAVA - Silné emócie a veľká bodka za jednou kapitolou! Manželka choreografa Jána Ďurovčíka, Barbora, sa rozlúčila s muzikálovým javiskom. V sobotu odohrala svoje posledné predstavenie v projekte The Duchon’s.
Sobotný večer sa niesol v znamení emócií. Barbora Ďurovčíková naposledy vystúpila v muzikáli The Duchon’s, čím symbolicky uzavrela jednu dôležitú etapu svojho profesionálneho života. Už skôr pritom naznačila, že ide o jej posledný projekt na istý čas. „Už som povedala, že toto je môj posledný projekt,“ priznala v rozhovore.
Rozhodnutie však nebolo jednoduché a v jej slovách cítiť, že si všetko dôkladne zvážila. „Nechcem niečo riskovať a na druhej strane, prvé tehotenstvo bol covid, tak som nemala možnosť niečo hrať, tak som si teraz povedala, že nemôžem sa úplne báť, nejaký taký stred som našla medzi tým,“ povedala Barbora. Zároveň otvorene priznala, že vnútorne už cíti, že nastal čas spomaliť.
„Už cítim, že je čas to ukončiť pomaličky,“ dodala.
Na sociálnej sieti sa s divadlom rozlúčila aj emotívnym odkazom, ktorý naznačuje, že nejde o definitívne zbohom: „S divadlom si dávam pauzu... ale všetko je tak ako má byť a príde, keď bude mať prísť.“
Hoci sa teraz lúči s javiskom, jej slová dávajú jasne najavo, že dvere do sveta divadla pre ňu zostávajú otvorené. Dôvod jej rozhodnutia je pritom jasný – odchádza pre tehotenstvo. Ďurovčíkovci totiž pred pár dňami priznali, že sa ich rodina opäť rozrastie. K malému Jankovi tak pribudne súrodenec. „Ja som chcela, aby mal Janko surodenca, ale aj Jano chcel,“ priznala Barbora, pre ktorú je materstvo prvoradé. Ich syn Janko oslávi v septembri už šieste narodeniny, a čoskoro sa tak dočká mladšieho súrodenca.
