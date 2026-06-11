Sydney Sweeney už rolu v Eufórii oľutovala! Zažíva peklo kvôli OnlyFans a kričí: To nie som ja

USA - Sydney Sweeney prelomila mlčanie! Kvôli škandalóznej dejovej linke ju fanúšikovia odsudzovali, teraz povedala jasné NIE!
Herečka Sydney Sweeney patrí medzi najdiskutovanejšie hviezdy posledných mesiacov. Dôvodom je záverečná séria seriálového hitu Eufória, v ktorej jej postava Cassie Howard poriadne šokovala divákov.
Kontroverzná dejová línia totiž zaviedla Cassie do sveta platformy OnlyFans a vyvolala búrlivé reakcie fanúšikov. Mnohí sa dokonca začali pýtať, či by sa Sydney niekedy vydala rovnakou cestou aj v skutočnom živote.
Odpoveď herečky je však jednoznačná. „Som herečka a hrám postavu,“ vyhlásila Sydney v rozhovore pre Vanity Fair a dala jasne najavo, že medzi ňou a Cassie je obrovský rozdiel. Okrem toho 28-ročná blondínka prezradila, že tvorca seriálu Sam Levinson jej ešte pred natáčaním poslal všetky scenáre vrátane kontroverzných scén. Následne spolu dlhé hodiny diskutovali o tom, kam sa bude príbeh Cassie uberať.
„Súhlasím so všetkými jej rozhodnutiami? Nie. Urobila by som ich ja osobne? Samozrejme, že nie,“ priznala otvorene. Napriek tomu však obhajuje smerovanie svojej postavy. Podľa nej je úlohou herca stvárniť charakter čo najvernejšie, bez ohľadu na vlastné názory, hoci pripustila, že po komplikáciáach a svetle, ktoré na ňu tento seriál hádže už aj oľutovala, že na to prikývla.
Sydney zároveň vysvetlila, prečo sa Cassie v tretej sérii správa tak kontroverzne. Tvrdí, že jej postava od začiatku túži po láske, uznaní a pozornosti. „Cassie nevie milovať samu seba, pokiaľ ju nemiluje niekto iný. Potrebuje neustále potvrdenie od okolia,“ vysvetlila herečka psychológiu svojej hrdinky.
Práve túžba po obdive a popularite ju podľa Sydney priviedla k rozhodnutiam, ktoré pobúrili časť publika. Zaujímavé je, že samotný Levinson pôvodne zvažoval miernejšiu verziu príbehu. Dokonca navrhol, že niektoré odvážnejšie scény by sa mohli natočiť iným spôsobom.
Lenže Sydney ho údajne okamžite stopla. „Robím postavu modelky na OnlyFans. Ako chcete taký príbeh rozprávať a zároveň sa tomu úplne vyhnúť?“ pýtala sa režiséra. Ten nakoniec uznal, že herečka má pravdu, a dejovú líniu ponechal v pôvodnej podobe.
Levinson dnes o Sydney hovorí len v superlatívoch. Označil ju za nebojácnu herečku, ktorá sa nebojí žiadnej výzvy a pre svoju postavu je ochotná urobiť maximum. Napriek tomu však fanúšikom odkázala jednu vec úplne jasne, raz a navždy: Cassie a Sydney nie sú tá istá osoba.